Você sabia? Fernanda Torres desenvolveu trauma que a afastou das novelas há 25 anos - (crédito: Reprodução/Instagram/Globo)

Recentemente, Fernanda Torres abriu o jogo sobre sua possível volta às novelas brasileiras.

A atriz, que fez o maior sucesso após a temporada internacional pelo filme Ainda Estou Aqui (2024), vencedor do Oscar, comentou acerca da possibilidade em torno do seu retorno ao gênero. "Eu sempre penso em trabalhar, então pode ser novela, série ou teatro", disse, em entrevista à revista Quem.

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Quando questionada sobre a possibilidade de integrar o elenco de alguma novela vertical, Fernanda Torres confessou que ainda não assistiu a produções nesse estilo.

Ela, que não é vista em um folhetim desde que fez uma participação especial em As Filhas da Mãe (2001), já assumiu o papel de protagonista de uma novela conhecida da Globo: Selva de Pedra (1986). A trama, que estreou após o fenômeno Roque Santeiro (1985), não foi um sucesso imediato, e a artista, à época jovem e inexperiente, recebeu críticas negativas na imprensa. O clima pesou a ponto de a artista ter problemas de comportamento.

Virei um monstro. Tenho vergonha até hoje do Tony Ramos, eu peço desculpa. Virei uma colega horrível de trabalho, fiquei mal-humorada, admitiu. O ator, atualmente no ar em Quem Ama Cuida, formava seu par romântico na obra, o empresário Cristiano. A experiência exaustiva lhe rendeu um trauma: Fernanda nunca mais aceitou papel fixo em novela desde então.