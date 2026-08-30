Monyque Isabella, filha de Leonardo, celebra aniversário da namorada após mais de oito anos de relacionamento - (crédito: Instagram)

Monyque Isabella, filha do cantor Leonardo, usou as redes sociais na sexta-feira (28) para prestar uma homenagem à namorada, a agrônoma Jessica Kalossi, que completou 36 anos. Em uma publicação carinhosa, a filha do sertanejo declarou seu amor e reforçou que estará ao lado da companheira.

As duas mantêm um relacionamento há mais de oito anos e compartilham a mesma área profissional. Discretas quando o assunto é a vida pessoal, Monyque e Jessica também costumam aparecer juntas em momentos com amigos e familiares.

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A relação das duas inclui ainda uma amizade próxima com Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe, irmão de Monyque por parte de pai. Mesmo após o fim do casamento entre Virginia e Zé Felipe, Monyque e Jessica continuaram próximas da influenciadora e já participaram de viagens e encontros familiares.

Vida longe dos holofotes

Monyque é uma das filhas de Leonardo que prefere manter uma rotina mais reservada, distante da exposição típica da família. Apesar de ter formação em Relações Internacionais, ela decidiu seguir outro caminho profissional e se aproximou do agronegócio.

Em entrevista à Quem, em 2020, ela contou que estudava Agronomia e fazia estágio em uma fazenda especializada na produção de sementes. Na época, sua rotina incluía atividades relacionadas ao cultivo de milho, soja e feijão, além de trabalhos voltados ao manejo e à conservação do solo e da água.

A escolha pela área rural também se relaciona com o estilo de vida adotado por Monyque. Ela já compartilhou lembranças da infância ao lado do pai e contou que Leonardo sempre teve uma relação próxima e bem-humorada com os filhos.

Entre as histórias lembradas por ela está uma situação em que ficou com o carro atolado em uma estrada enquanto seguia para uma fazenda. Leonardo teria ido ao local para ajudá-la a retirar o veículo, em mais um episódio que, segundo Monyque, reforçou a parceria entre pai e filha.

Além de Monyque e Zé Felipe, Leonardo é pai de Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, João Guilherme e Matheus Vargas. Os seis filhos são frutos de diferentes relacionamentos do cantor.

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