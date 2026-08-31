Lionel Richie é internado em UTI após show nos EUA

De acordo com o "TMZ", Lionel Richie foi internado com suspeita de desidratação - (crédito: Reprodução/instragram)

O cantor Lionel Richie, de 77 anos, foi internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI), em St. Louis, nos Estados Unidos, depois de realizar um show na cidade noite de sábado (29/8). A informação foi divulgada pelo site TMZ nesta segunda-feira (31/8).

Segundo fontes ouvidas pelo site, Richie procurou um hospital após a apresentação no The Muny, em Forest Park, para realizar exames. Os médicos investigam a possibilidade de uma desidratação. Ainda de acordo com o tabloide, o cantor espera receber alta já nesta terça-feira (1º/9).

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Durante o show, Richie teria demonstrado dificuldades para concluir a apresentação. Na última música, All Night Long, ele pediu que sua equipe levasse uma cadeira ao palco e terminou a canção sentado.

A internação ocorre pouco mais de dois meses depois de outro episódio de mal-estar durante um show. Em junho, Richie passou mal durante uma apresentação em St. Paul, também nos EUA. Na ocasião, ele disse ao público que estava se sentindo tonto e estranho e precisou interromper o show. Paramédicos o encontraram nos bastidores e o levaram de ambulância a um hospital.

Após o episódio, o cantor afirmou que estava bem e agradeceu aos fãs pelo apoio. Até a publicação da reportagem do TMZ nesta segunda, os representantes de Richie não haviam se manifestado sobre a nova internação.