Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (4/9)

Nosso ancestrais primevos tinham uma expectativa de vida muito curta, se chegassem aos vinte e um anos já podiam ser considerados os anciãos do bando, e ocupavam seu tempo totalmente em caçar para se alimentar e cuidar uns dos outros para não serem comidos, porque, sim, nós também éramos comida nesses tempos.

Como resultado, não sobrava tempo livre. À medida em que prolongamos nossa existência fomos todos também dispondo de mais tempo livre, o qual é uma grande conquista, porque propicia a contemplação e, por meio dela, a realização de uma rica vida interior invisível que nos conecta a conjuntos maiores e mais vastos de experiência.

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Evidentemente, se ocupamos o tempo livre com bobagens em vez de com filosofia e meditação, perdemos a oportunidade de evoluir também.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Chega uma hora em que você, mesmo a contragosto, precisa deixar tudo muito claro e, para isso, se torna necessário dar algumas lições, de moral inclusive, ainda que você não tenha muita inclinação para fazer isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O divertimento é um direito legítimo, inclusive porque o melhor de nossa humanidade tende a se revelar no tempo livre. Porém, há horas em que a alma se obriga tanto ao divertimento que o tiro acaba saindo pela culatra.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Difícil conciliar os quereres discordantes entre as pessoas que supostamente teriam de se entender para tudo correr da melhor maneira possível. É difícil mesmo, mas não impossível, só que alguém vai ter de ceder.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O destino não se constrói com narrativas, mas com ações efetivas e práticas que tragam resultados. Assim é que inúmeras pessoas prometem mundos e fundos, mas com o tempo acabam frustradas além de serem frustrantes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem tudo seria possível de imediato, mas isso não significa que você deva desistir. Ao contrário, se trata de fazer uso de uma estratégia mais elaborada, chamando a atenção numa direção diferente daquela que você pretende.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazer um corte radical para separar o passado do futuro e, assim, sua alma ficar livre para alçar voos mais atrevidos, não é algo fácil, inclusive porque esse corte implica se distanciar daquilo a que sua alma se apega.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Compartilhar inquietações seria um sinal de intimidade que você só deveria oferecer a quem provadamente tiver se tornado uma pessoa de confiança, senão essas informações poderiam ser utilizadas contra você no futuro.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquilo que as pessoas afirmam ser fácil e tranquilo há de ser provado na prática, senão você vai ficar confiando em promessas que não se cumprirão e, pior, você vai ficar responsável pela coisa toda. Seria injusto.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Fazer as coisas exclusivamente do seu jeito será sempre sua preferência, mas isso não significa que seja o melhor jeito o tempo inteiro. É preciso observar os sinais que avisam que seria melhor mudar de tática.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Liberdade não é você chutar o balde e se livrar de todos os impedimentos. Liberdade é você decidir na intimidade do seu coração que rumo vai seguir no futuro, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você viveu as emoções que espontaneamente surgiram, e agora sua alma tenta encontrar sentido nelas através das histórias que a mente tem capacidade de tecer. Assim são criados os sentimentos, baseados nas emoções.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As pessoas podem até ser muito bem intencionadas na tentativa de lhe oferecer dicas e orientações, porém, isso não significa que essas informações sejam válidas ou que possam ser aplicadas com eficiência na prática.