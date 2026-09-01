O surfista Pedro Scooby, que está no elenco da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, confirmou o término do casamento com a modelo Cintia Dicker. Para quem pensa que eles terminaram agora, ledo engano. O fim da relação já tem dois meses.

Sim, estamos separados há dois meses! Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora, confirmou ao colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O surfista afirmou que a ex-companheira e mãe da sua filha, Aurora, de três anos, sempre vai poder contar com sua presença. Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após o casamento, e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela, disse.

Pedro Scooby também deixou claro que o fim do casamento não foi marcado por escândalo de traição. Antes que fiquem especulando, não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento.

O texto Pedro Scooby termina casamento com Cintia Dicker e confessa: Nunca imaginei foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.