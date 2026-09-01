Luan Pereira exibe visual chocante e avisa: "Eu precisava"

Luan Pereira, na última segunda-feira (31) nos stories, apareceu sem barba! O cantor sertanejo explicou a decisão aos seguidores.
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"Vocês parem de brigar comigo. Vocês lembram que a barba cresce. Eu precisava respirar, porque eu tinha feito cavanhaque também, e aí ela não estava crescendo uniforme; ficava crescendo, ficava tudo feio. Me enfezei, passou Barretos já também, vou dar uma respirada na cara, vou tentar, disse.
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O cantor, que exibiu o novo visual no chá revelação de Mari Fagundes, tranquilizou os fãs que vai deixar a barba crescer novamente.
Em Barretos eu perdi uns 20 anos de vida, de saúde. Brincadeira, moçada. Mas dei a tirar na barba pra ela crescer, pra ficar barba mesmo, porque eu enjoei do cavanhaque já também. Então, rapidinho cresce, daqui dois dias cresce, disse.