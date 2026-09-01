Juliano Cazarré gravou um vídeo esclarecedor, nesta segunda-feira (31), em seu perfil nas redes sociais, explicando a nova internação da sua filha Maria Guilhermina. A menina, no último domingo (30), foi internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva), com um quadro de gastroenterite.
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"Passando aqui para dar um panorama da Guilhermina. Ela foi internada ontem. Chegou com gastroenterite, que a Letícia (esposa) também teve. Então, algum micróbio andou passeando aqui pela casa", começou. "Como a Guigui já tem imunidade baixa, isso afetou outras coisas nela, baixou a defesa. Foi internada com gastroenterite ontem e hoje o quadro também era de pneumonia e infecção pesada", acrescentou.
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O ator fez questão de ressaltar no vídeo que, agora, o quadro da filha está estável. "Fiquei com ela no hospital e ela estava estável agora. De noite, passaram um acesso profundo pela jugular, porque o acesso que ela tinha não estava dando conta de todos os medicamentos que ela precisava e do soro. Ela tem as veias já bem complicadas para conseguir o acesso, porque foi muito furada ao longo da vidinha dela. Mas ela estava estável. De tarde assistiu a um desenho que botei para ela assistir e estava prestando bastante atenção. Agradeço as orações de vocês. Quem puder rezar pela Guilhermina, agradeço", disse.
Juliano, em um dos trechos do vídeo, reforçou o seu compromisso com a fé. "É algo muito difícil de compreender e aceitar. Mas a verdade é que o sofrimento é uma realidade do mundo. Cristo pede para abraçarmos o sofrimento por amor, como ele abraçou o sofrimento pelo amor a nós na cruz. Mas é algo muito difícil aceitar, ainda mais quando é de uma criança inocente como a Guilhermina, que sofre desde que nasceu, há quatro anos, embora sempre com um sorriso no rosto, sempre feliz".
O texto Juliano Cazarré dá detalhes de internação da filha: Afetou outras coisas foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.