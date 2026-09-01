Juliano Cazarré gravou um vídeo esclarecedor, nesta segunda-feira (31), em seu perfil nas redes sociais, explicando a nova internação da sua filha Maria Guilhermina. A menina, no último domingo (30), foi internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva), com um quadro de gastroenterite.

"Passando aqui para dar um panorama da Guilhermina. Ela foi internada ontem. Chegou com gastroenterite, que a Letícia (esposa) também teve. Então, algum micróbio andou passeando aqui pela casa", começou. "Como a Guigui já tem imunidade baixa, isso afetou outras coisas nela, baixou a defesa. Foi internada com gastroenterite ontem e hoje o quadro também era de pneumonia e infecção pesada", acrescentou.

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O ator fez questão de ressaltar no vídeo que, agora, o quadro da filha está estável. "Fiquei com ela no hospital e ela estava estável agora. De noite, passaram um acesso profundo pela jugular, porque o acesso que ela tinha não estava dando conta de todos os medicamentos que ela precisava e do soro. Ela tem as veias já bem complicadas para conseguir o acesso, porque foi muito furada ao longo da vidinha dela. Mas ela estava estável. De tarde assistiu a um desenho que botei para ela assistir e estava prestando bastante atenção. Agradeço as orações de vocês. Quem puder rezar pela Guilhermina, agradeço", disse.

Juliano, em um dos trechos do vídeo, reforçou o seu compromisso com a fé. "É algo muito difícil de compreender e aceitar. Mas a verdade é que o sofrimento é uma realidade do mundo. Cristo pede para abraçarmos o sofrimento por amor, como ele abraçou o sofrimento pelo amor a nós na cruz. Mas é algo muito difícil aceitar, ainda mais quando é de uma criança inocente como a Guilhermina, que sofre desde que nasceu, há quatro anos, embora sempre com um sorriso no rosto, sempre feliz".

O texto Juliano Cazarré dá detalhes de internação da filha: Afetou outras coisas foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.