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Nicolas Prattes relembra grande conquista internacional e comove Sabrina Sato

O ator relembrou quando venceu a maratona internacional em Sidney, na Austrália

Nicolas Prattes relembra grande conquista internacional e comove Sabrina Sato - (crédito: Reprodução/ Instagram @nicolasprattes Nicolas Prattes)
Nicolas Prattes relembra grande conquista internacional e comove Sabrina Sato - (crédito: Reprodução/ Instagram @nicolasprattes Nicolas Prattes)

Nicolas Prattes, o Mirinho de A Nobreza do Amor, na segunda-feira (31), em seu perfil nas redes sociais, postou uma galeria de fotos quando, ano passado, quebrou o recorde brasileiro na categoria Major, ao participar da maratona de Sidney, na Austrália.

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"31 de agosto de 2025. Há 1 ano. Para todo o sempre", escreveu na legenda do post. Na época, o global fez a façanha de completar 42km em apenas 2h48min12s.

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Nos comentários, Nicolas recebeu comentários carinhosos da sua esposa, Sabrina Sato, e da sua mãe, Giselle Prattes.

"Nosso campeão!", escreveu Sabrina, também colocando vários emojis de coração e palmas. "Muitas emoções em um dia só. Esse dia, a mãe sofreu um pouco, mas foi lindo demais", confessou Giselle.

O texto Nicolas Prattes relembra grande conquista internacional e comove Sabrina Sato foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 01/09/2026 07:32
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