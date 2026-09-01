Roberto refletiu sobre o reencontro com a atual companheira, com quem já havia namorado na juventude - (crédito: Reprodução/Redes sociais)





Roberto de Carvalho abriu o coração sobre a nova fase da vida amorosa. O músico, que foi casado com Rita Lee (1947-2023), recentemente tornou público seu novo relacionamento com a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho, ex-mulher do ex-presidente da República Fernando Collor.

Em entrevista ao canal The Business of Life, no YouTube, ele refletiu sobre o reencontro com a atual companheira, com quem já havia namorado na juventude. "De um tempo para cá, foi aparecendo uma grande luz na minha vida. Uma pessoa por quem eu tenho um grande amor, uma amizade antiga. Uma grande bênção. Eu estou vivendo um momento de uma grande bênção que não invalida a dor e nunca invalidará", disse.

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"Essa dor continua existindo"

Roberto de Carvalho ainda refletiu sobre os 47 anos de casamento com Rita Lee, e que enfrentou uma frase extremamente difícil com o luto. "É sempre muito difícil falar. Eu passei por uma fase muito longa, de muita dor. Essa dor continua existindo, mas agora de uma forma diferente", declarou.

"O que me ajudou? Psiquiatras, orações, psicólogos, a existência dos filhos, dos amigos, de pessoas que são importantes na minha vida. Tudo isso foi me conduzindo para um lugar muito bom, no qual me encontro agora", disse Roberto de Carvalho.

O texto Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, abre o coração sobre nova namorada e confessa: Essa dor continua existindo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.