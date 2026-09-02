O detalhe por trás do vinho do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

O detalhe inusitado por trás do vinho do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes que envolve superstição - (crédito: Reprodução/Instagram Ana Hickmann e Edu Guedes)

Ana Hickmann e Edu Guedes estão na contagem regressiva para o casamento, marcado para este mês de setembro, e revelaram mais um detalhe preparado para a celebração: o casal apresentou os rótulos do vinho que será servido no grande dia, produzido exclusivamente para a união.

O vinho em questão recebeu o nome de Château Eclipse Noir e foi desenvolvido a partir de um blend de oito variedades de uvas. A escolha, no entanto, tem um significado que vai além da bebida.

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Quando a Cavalleri topou fazer um blend de oito uvas e mais uma história pro nosso casamento, ganhou mais um significado especial na minha vida. Eu soube que era perfeito. O número nove sempre foi meu número da sorte e me acompanha desde que eu era muito novo, explicou Edu Guedes, em vídeo. Para ele, o número nove, presente na história do casal e, principalmente, em sua trajetória pessoal, foi o pontapé para a criação do vinho.

No futebol, quando criança, eu era camisa 9. No vôlei, também era número 9. Meu carro de corrida também é 9. Tudo eu acredito no 9. Eu nasci no dia 18 (1+8=9). Então não tinha como ser diferente. Eu e a Ana queríamos que o vinho tivesse uma história e o 9 faz parte da minha, afirmou o apresentador da RedeTV!.

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