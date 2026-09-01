Caminhos de Exú tem sua 2ª edição celebrada na Infinu Comunidade Criativa no dia 7 de setembro

Banda Makumbá liderado por Kika Ribeiro tocará na 2ª edição do Caminhos de Exú na Infinu Comunidade Criativa - (crédito: Divulgação)

A Infinu Comunidade Criativa celebra a Independência do Brasil com a 2ª edição do Caminhos de Exú, a partir das 13h. A Praça das Avós da Infinu receberá diferentes atrações culturais e o público, sem restrição de idade, poderá conferir mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

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O festejo inclui em sua programação o DJ Vini Black, o grupo de percussão Batalá, Samba Ilê, o forró pé de serra do grupo Filhos de Zé e a banda Makumbá, comandada por Kika Ribeiro, a idealizadora do evento. A celebração é produzida por Márcia Ramos.

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O evento tem como intuito reforçar a importância das religiões de matriz africana na formação identitária e cultural do Brasil, combatendo o racismo e os preconceitos que essas manifestações enfrentam. Para além das atrações, o evento conta com feiras e microfone aberto, repensa o formato tradicional de concertos e fomenta o fluxo de trocas culturais e de expressão com o público.

Serviço

2ª edição - Caminhos de Exú

7 de setembro, a partir das 13h, na Praça das Avós (Infinu Comunidade Criativa, 506 Sul, Bloco A, Brasília). Entrada gratuita com a doação de 1kg de alimento não perecível.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

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