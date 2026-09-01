Trilha da Inclusão prorroga inscrições para exposição no CCBB Brasília

Artistas com deficiência ganharam mais tempo para participar da programação cultural de Brasília. O Festival Trilha da Inclusão prorrogou até 8 de setembro as inscrições para o chamamento de sua exposição de artes visuais, que será realizada de 9 a 29 de outubro, na Galeria G4 do CCBB Brasília. A iniciativa selecionará um artista ou coletivo de pessoas com deficiência para integrar a terceira edição do festival, promovido pela Guia Acessibilidade Inclusiva.
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Desde 2024, o Trilha da Inclusão busca ampliar o protagonismo de pessoas com deficiência nos espaços culturais. Para a exposição, o selecionado deve apresentar ao menos dez obras originais, recebendo cachê de R$15 mil, conforme as condições previstas no edital.
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A curadoria procura trabalhos que tenham a deficiência como eixo da pesquisa estética, tratando o tema como elemento de criação e linguagem, e não como limitação. Também serão consideradas propostas que incorporem a acessibilidade como recurso artístico. Entre as exigências está a apresentação de pelo menos uma obra mediadora, em réplica ou reprodução, que será utilizada nas atividades educativas da mostra.
De acordo com Cássia Lemes, idealizadora do festival, a proposta é ampliar a presença de artistas com deficiência no circuito cultural e estimular novas perspectivas sobre arte e acessibilidade. “Mais do que abrir espaço para a exposição de obras, queremos fortalecer o protagonismo de artistas com deficiência e reconhecer a acessibilidade como parte do processo de criação”, afirma.
Podem se inscrever artistas com deficiência maiores de 18 anos, coletivos formais ou informais compostos majoritariamente por pessoas com deficiência e pessoas jurídicas de direito privado, incluindo MEIs, desde que tenham atuação comprovada em artes visuais. As inscrições são gratuitas e o resultado será divulgado em 15 de setembro.
Serviço
Chamamento – Exposição de Artes Visuais | Festival Trilha da Inclusão 2026
Inscrições até 8 de setembro, gratuitamente, pelo link disponível na bio de @trilha.dainclusao. Resultado em 15 de setembro. A exposição ocorre de 9 a 29 de outubro (vernissage em 9/10), na Galeria G4, CCBB Brasília.
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel
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