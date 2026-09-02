Filho de Giovani sai em defesa do pai após separação

Filho de Giovani expõe anos de sofrimento e sai em defesa do pai após separação - (crédito: Reprodução/Instagram Giovani, Marcelo Morais e neta do sertanejo)

Marcelo Morais, filho de Giovani, da dupla com Gian, usou as redes sociais nesta última terça-feira (1), e se pronunciou sobre a repercussão da vida amorosa do pai.

Em tempo, o sertanejo foi acusado pela ex-mulher, Anna Carolina Morais, de ter pedido um tempo na relação e posteriormente surgido com Flávia Correia, sua nova namorada, sem comunicá-la que o casamento havia terminado. O filho do artista destacou o alívio pelo o fim da relação de 26 anos, e afirmou que viveu anos de distanciamento do pai, de quem agora se reaproximou.

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"Nessa semana, muitas coisas aconteceram na nossa família e, como filho, senti no coração a necessidade de me manifestar. Meu pai é uma figura pública e, por isso, decisões da vida pessoal acabam virando assunto, julgamento e, muitas vezes, distorcidas. Nós, como família, vivemos durante 16 anos um período muito difícil. Foram anos de distanciamento, de situações que machucaram, que afastaram e que atingiram diretamente meu pai, seus filhos, neta e todas as pessoas que o amam e caminham ao seu lado", desabafou ele, fruto da relação que Giovani teve com Laisa.

O filho de Giovani ainda destacou inverdades e ataques injustos sendo feitos ao pai: "Agora, diante de uma nova fase da vida dele, vemos novamente muitos ataques, inverdades e opiniões precipitadas de pessoas que não conhecem a história, que não viveram o que vivemos e que se baseiam apenas em uma versão, em achismos e comentários distorcidos. É fácil julgar de fora. Difícil é carregar, em silêncio, tudo o que nós carregamos durante todos esses anos e ainda estamos carregando", disse.

Marcelo destacou que não possui o intuito de atacar a ex do pai, mas de pedir para as pessoas serem mais respeitosas. "O que peço, de coração, é que as pessoas tenham mais respeito e empatia. Que não se apeguem à verdade de uma só pessoa, porque toda história tem dois lados e só quem viveu de perto conhece a realidade dos fatos", justificou Morais.

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