Alex Escobar revela momento delicado após cirurgia e recebe apoio da família

Alex Escobar revelou que não tem previsão de retorno à TV enquanto foca em sua recuperação - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Alex Escobar usou as redes sociais, nesta última quarta-feira (2/9), para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde.

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O apresentador, que foi diagnosticado com miastenia, durante a cobertura da Copa do Mundo, precisou passar por cirurgia no último mês de agosto para a retirada de um tumor no timo.

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"Preciso de tempo"

"Passando para dizer que ainda tenho uma estrada a percorrer até que volte tudo ao normal. Vou ficar bem, só preciso de tempo. Já estive na escuridão de nem saber o que tinha, e hoje sei o que tenho e confio nos médicos que me guiam para superar", explicou Alex Escobar, através do Instagram.

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"Confio em Deus, que me guia pelos caminhos espirituais, não me desampara. E me alimento de amor em cada mensagem de amigos, de gente que nem conheço pessoalmente, de cada visita, do amor dos meus pais, da minha filha, dos meus filhos, da minha mulher, que tem sido meu pilar, minha fortaleza", acrescentou.

Além de agradecer o carinho da família, do público e dos colegas de trabalho, o apresentador contou que precisa de um tempo para se cuidar e não tem previsão de retorno à televisão. "Até já, gente boa! Volto já. Quando der, quando for o tempo certo. E, quando isso acontecer, por favor, me abracem! Muito. Tô morrendo de saudade", escreveu.