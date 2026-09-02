Murilo Huff e famosos fazem campanha por cantor sertanejo com leucemia

Murilo Huff e outros famosos se mobilizam por cantor sertanejo com leucemia que precisa de doações de sangue - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Uma corrente de solidariedade tomou conta das redes sociais em torno do cantor Eduardo, da dupla com Derick, que está internado em Goiânia após receber o diagnóstico de leucemia. Aos 38 anos, o sertanejo enfrenta um período delicado de tratamento e necessita de doações de sangue e plaquetas para auxiliar na recuperação. A situação mobilizou artistas, influenciadores e outros nomes conhecidos, entre eles Murilo Huff e integrantes do Trio Alma Sertanja.

Eduardo foi encaminhado para atendimento médico inicialmente em Orizona, no sul de Goiás, no começo de agosto. Segundo informações divulgadas pela assessoria do artista e pela família, ele apresentava fraqueza e uma queda significativa na quantidade de plaquetas. Diante da necessidade de transfusões e da complexidade do quadro, o cantor acabou sendo transferido para a UTI do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia.

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O diagnóstico foi confirmado no dia 6 de agosto. Os exames apontaram Leucemia Promielocítica, uma forma rara da doença. Antes da internação, Eduardo já havia apresentado alguns sinais que chamaram a atenção da família, como sangramentos na gengiva e o aparecimento de hematomas pelo corpo. Inicialmente, porém, os sintomas foram associados à rotina de trabalho e a possíveis pancadas.

Em entrevista à TV Anhanguera, o hematologista Ricardo Batista explicou que, apesar de ser um caso considerado raro, a resposta ao tratamento pode ser positiva quando a doença é identificada rapidamente. "A chance de cura é alta quando a gente intervém precocemente. Responde muito bem ao tratamento", afirmou.

Família faz apelo por doações

A esposa do cantor, Daniele Mesquita, também vem acompanhando de perto o tratamento e fazendo apelos para que os estoques de sangue sejam reforçados. Segundo ela, Eduardo precisa de transfusões porque a doença provoca alterações importantes nos níveis de plaquetas e hemoglobina.

Estão fazendo o protocolo para ele poder sair da UTI, sair desse risco, declarou Daniele ao falar sobre o tratamento do marido.

A família também relatou que os primeiros sinais mais evidentes surgiram semanas antes da confirmação da leucemia. Os hematomas começaram a aparecer em diferentes partes do corpo e aumentaram progressivamente. Como Eduardo desempenhava atividades que envolviam esforço físico, os primeiros roxos foram interpretados como possíveis consequências da rotina.

Ele ficava falando: ‘Nossa, olha! Bati e nem vi’, e foi ficando roxo, na perna, nos braços. Era mais do umbigo pra baixo. Aí os roxos foram aumentando, explicou.

Artistas se unem à campanha

A situação de Eduardo ganhou ainda mais visibilidade após diversos artistas ajudarem a divulgar o pedido de doação. Murilo Huff foi um dos nomes que se mobilizaram para chamar a atenção dos fãs para a necessidade de sangue e plaquetas. Confira aqui.

Além do cantor, outros profissionais ligados ao sertanejo e ao entretenimento também compartilharam mensagens de apoio. Entre eles estão integrantes do Trio Alma Sertanja, Nando Moreno, Felipe Ferraz, Tom Carvalho e Michel, da dupla com PH.

A mobilização tem como objetivo ampliar o alcance da campanha e incentivar pessoas que estejam aptas a doar a procurar o banco de sangue responsável pelo atendimento. Como Eduardo permanece em tratamento hospitalar, a reposição dos estoques é fundamental para que ele continue recebendo o suporte necessário durante essa fase.

Onde doar sangue para ajudar Eduardo

As doações destinadas à campanha podem ser realizadas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, no Setor Leste Universitário. Para contribuir, o voluntário precisa apresentar documento de identificação com foto e cumprir os critérios estabelecidos pelo serviço de hemoterapia.

Entre as exigências estão estar em bom estado geral de saúde e pesar mais de 50 quilos. Também é recomendado que a pessoa tenha se alimentado de maneira leve antes da doação, esteja descansada e respeite as orientações relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas e ao tabagismo.

Há ainda situações que impedem temporariamente ou definitivamente a doação, como determinadas doenças, gravidez e período após o parto, além de alguns procedimentos recentes, como tatuagens e piercings. Por isso, quem deseja participar da campanha deve verificar previamente se atende aos requisitos do banco de sangue.

Enquanto segue internado, Eduardo conta com o apoio da família, dos amigos e de uma rede de artistas que decidiu transformar a visibilidade nas redes sociais em uma corrente de solidariedade. A campanha busca alcançar novos doadores e garantir que o cantor tenha acesso às transfusões necessárias durante o tratamento contra a leucemia.