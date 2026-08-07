Alex Escobar desabafa sobre retirada de tumor após passar mal ao vivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após enfrentar meses de incertezas relacionadas à saúde, Alex Escobar voltou a se manifestar publicamente e tranquilizou os seguidores sobre sua recuperação.

O jornalista revelou que passou por uma cirurgia para retirada de um tumor na região do peito e afirmou que o procedimento teve resultado positivo.

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A atualização foi feita na última quinta-feira (6), nos comentários de uma publicação do Globo Esporte no Instagram.

Na mensagem, o apresentador refletiu sobre o período difícil que viveu desde a descoberta do problema e falou sobre os desafios enfrentados longe da cobertura da Copa do Mundo.

"Esse é um ano de ensinamentos, de pausas forcadas que obrigam a refletir, lidar com adversidade, respirar fundo, lutar, desabafar, chorar, se levantar. Não foi nada fácil me despedir da Copa e sem saber o que eu tinha", desabafou.

Escobar também relembrou o momento em que retornou para casa após deixar o trabalho no Mundial e recebeu o diagnóstico que indicava a necessidade de cuidados.

Segundo ele, a cirurgia representa um importante avanço no caminho de volta à rotina.

"A volta pra casa no avião com muitas dúvidas, o diagnóstico que mostrava que a luta seria grande. Mas hoje dei um grande passo pra tudo voltar ao normal. Estou feliz. E no tempo certo estaremos juntos de novo", completou Alex Escobar.

O afastamento do jornalista aconteceu após um episódio que chamou atenção do público durante uma participação ao vivo no programa "Encontro com Patrícia Poeta", em 22 de junho.

Na ocasião, Escobar participava por vídeo enquanto estava em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde acompanhava a Copa do Mundo.

Durante a conversa, o apresentador apresentou dificuldades na fala, com pausas incomuns e alterações na voz enquanto respondia perguntas sobre as condições físicas de Neymar na competição. O momento levantou questionamentos sobre seu estado de saúde.

Antes da descoberta do tumor, Escobar já enfrentava uma doença autoimune crônica que afeta algumas funções motoras do dia a dia, incluindo fala e mastigação. A condição também passou a ser conhecida pelo público após o episódio exibido na televisão.