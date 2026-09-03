Ensaios da Anitta 2027: um guia de como garantir ingressos

A venda de ingressos para os "Ensaios da Anitta 2027" mobilizou milhares de fãs na plataforma Ingresse. Com a turnê de pré-Carnaval, que leva o tema "É Festa no Brasil!" a oito cidades brasileiras, a alta procura ativou o sistema de fila virtual da empresa, um mecanismo criado para organizar o acesso e evitar que o site saia do ar durante picos de venda.

Para quem busca garantir um lugar nos shows, entender como essa ferramenta funciona é o primeiro passo. Geralmente, todos que acessam a página do evento minutos antes do horário de abertura das vendas são direcionados para uma sala de espera. Quando a venda começa, o sistema atribui as posições na fila. Embora o mecanismo exato possa variar a cada evento, a recomendação oficial é nunca atualizar a página, pois isso pode fazer com que você perca seu lugar.

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Ao chegar a sua vez, um tempo limitado é concedido para selecionar os ingressos e concluir o pagamento, por isso a agilidade é fundamental.

Como aumentar suas chances de compra

O processo pode parecer uma loteria, mas algumas ações práticas podem acelerar sua compra e aumentar as chances de sucesso. A preparação antes da abertura do carrinho faz toda a diferença. Confira as principais dicas:

Cadastre-se e faça login antes: Crie sua conta na Ingresse com antecedência e já deixe o login feito no dispositivo que usará para a compra. Preencher dados cadastrais durante o processo pode custar seu lugar na fila.

Salve os dados de pagamento: Deixar as informações do seu cartão de crédito salvas no perfil da Ingresse agiliza a finalização da compra, uma etapa crucial onde o tempo é limitado.

Use uma conexão estável: Dê preferência a uma rede Wi-Fi confiável em vez de dados móveis. Uma queda de conexão pode forçar o reinício do processo.

Decida o que quer comprar: Antes da venda, já saiba qual setor e tipo de ingresso você deseja. A indecisão na hora da compra pode esgotar seu tempo.

Tenha um plano B: Se o ingresso desejado esgotar, ter uma segunda opção em mente (outro setor ou data) permite que você continue a compra sem perder tempo.

Evite múltiplas abas: Abrir a fila em várias abas do mesmo navegador pode ser interpretado como atividade suspeita pelo sistema, resultando em bloqueio. Concentre-se em uma única janela.

E se os ingressos esgotarem?

Caso não consiga comprar na primeira tentativa, fique atento a possíveis lotes extras divulgados nos canais oficiais do evento e da artista. Evite cambistas e sites de revenda não oficiais para não cair em golpes. Em alguns casos, podem haver promoções ou sorteios de ingressos por patrocinadores, então vale a pena acompanhar as redes sociais relacionadas à turnê.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.