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"Ensaios da Anitta" já tem data e local para acontecer em 2027; confira

Cantora divulgou as datas de oito apresentações que irão homenagear as festas e manifestações brasileiras

Anitta é cotada para assumir posto de rainha de bateria no Carnaval 2027 - (crédito: Reprodução/Instagram )
Anitta é cotada para assumir posto de rainha de bateria no Carnaval 2027 - (crédito: Reprodução/Instagram )

A cantora Anitta divulgou neste domingo (30/8) as datas dos “Ensaios da Anitta” para o Carnaval 2027. A cantora anunciou shows em oito cidades brasileiras em janeiro do próximo ano. 

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“De Norte a Sul, o nosso verão vai atravessar o Brasil celebrando diferentes ritmos, encontros e formas de festejar”, publicou a cantora.  

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Com o tema “É Festa no Brasil”, a nova temporada de shows celebra festas e manifestações populares de diferentes regiões do país, homenageando a diversidade e os ritmos brasileiros. 

“O nosso país é enorme, diverso e complexo. E, claro, tudo isso se reflete também nas nossas festas. Cada região tem seu jeito, sua cultura, sua forma linda e única de unir gente”, explicou a cantora. “E se o Carnaval é a maior festa popular do mundo, por que não aproveitar essa folia para celebrar a nossa identidade cultural?”, completou. 

O tema também será guia da identidade visual dos shows e os figurinos usados por Anitta no palco. As apresentações manterão o formato de palco 360° e convidados musicais surpresa. 

A venda de ingressos começará com uma pré-venda exclusiva para clientes selecionados na terça-feira, 1º de setembro de 2026, abrindo para o público geral na quarta-feira, 2 de setembro, através da plataforma oficial Ingresse. 

Confira as datas: 

  • 09/01 - Belém/PA

  • 10/01 - Recife/PE

  • 16/01 - Belo Horizonte/MG

  • 17/01 - Brasília/DF

  • 23/01 - Campinas/SP

  • 24/01 - Rio de Janeiro/RJ

  • 30/01 - Curitiba/PR

  • 31/01 - São Paulo/SP

 
 
 
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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 30/08/2026 18:10
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