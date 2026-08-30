"Ensaios da Anitta" já tem data e local para acontecer em 2027; confira

A cantora Anitta divulgou neste domingo (30/8) as datas dos “Ensaios da Anitta” para o Carnaval 2027. A cantora anunciou shows em oito cidades brasileiras em janeiro do próximo ano.
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“De Norte a Sul, o nosso verão vai atravessar o Brasil celebrando diferentes ritmos, encontros e formas de festejar”, publicou a cantora.
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Com o tema “É Festa no Brasil”, a nova temporada de shows celebra festas e manifestações populares de diferentes regiões do país, homenageando a diversidade e os ritmos brasileiros.
“O nosso país é enorme, diverso e complexo. E, claro, tudo isso se reflete também nas nossas festas. Cada região tem seu jeito, sua cultura, sua forma linda e única de unir gente”, explicou a cantora. “E se o Carnaval é a maior festa popular do mundo, por que não aproveitar essa folia para celebrar a nossa identidade cultural?”, completou.
O tema também será guia da identidade visual dos shows e os figurinos usados por Anitta no palco. As apresentações manterão o formato de palco 360° e convidados musicais surpresa.
A venda de ingressos começará com uma pré-venda exclusiva para clientes selecionados na terça-feira, 1º de setembro de 2026, abrindo para o público geral na quarta-feira, 2 de setembro, através da plataforma oficial Ingresse.
Confira as datas:
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09/01 - Belém/PA
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10/01 - Recife/PE
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16/01 - Belo Horizonte/MG
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17/01 - Brasília/DF
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23/01 - Campinas/SP
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24/01 - Rio de Janeiro/RJ
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30/01 - Curitiba/PR
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31/01 - São Paulo/SP
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