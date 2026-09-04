Mãe de Zendaya se pronuncia após internautas compararem aparência com a filha

Mãe de Zendaya se pronuncia após internautas compararem aparência dela e da filha: "Horrível" - (crédito: Reprodução/Instagram Claire Stoermer e Zendaya)

Claire Stoermer, mãe de Zendaya, usou as redes sociais, e se manifestou após compartilhar uma homenagem no aniversário da filha, que completou 30 anos na última terça-feira (1).

Na ocasião, em sua conta do Instagram, a matriarca postou fotos da atriz ainda pequena, e, posteriormente, fez um desabafo, onde compartilhou um print de um post que destacava a mudança de aparência de "Zendaya e sua mãe ao longo dos anos".

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Junto à imagem, Claire escreveu um longo texto sobre os comentários maldosos que encontrou na publicação sobre a aparência dela e de Zendaya. "Eu entendo totalmente por que as pessoas precisam abandonar o Instagram para cuidar da saúde mental", iniciou.

"Horrível"

"Se eu fosse ler todos os comentários dessa publicação, eu poderia me sentir muito mal. Há alguns comentários terríveis, horríveis. Eu li alguns deles. E, graças a Deus, não levo esse tipo de coisa para o lado pessoal. Houve uma época em que talvez eu levasse. E, se eu fosse uma pessoa jovem, sei que com certeza levaria", continuou.

"É triste e frustrante. Isso simplesmente me lembra os quatro acordos. Se você não sabe quais são, procure na internet. Um deles é: não leve nada para o lado pessoal, porque isso não tem nada a ver com você!!!", pontuou a mãe de Zendaya.

O texto Mãe de Zendaya se pronuncia após internautas compararem aparência dela e da filha: Horrível foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.