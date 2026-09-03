Irmãs Rooney e Kate Mara surpreendem em Veneza com atuação em uníssono

Atrizes Rooney e Kate Mara no tapete vermelho do Festival de Veneza - (crédito: Stefano RELLANDINI / AFP)

Rooney e Kate Mara apresentam uma atuação "única" na história do cinema, afirmou o diretor alemão Werner Herzog nesta quinta-feira (3), em Veneza, durante a apresentação de "Bucking Fastard", filme sobre duas irmãs que falam em uníssono.

"É algo único que duas irmãs interpretem um único e mesmo personagem. Isso nunca aconteceu na história do cinema", afirmou o cineasta, que está prestes a completar 84 anos, durante um encontro com jornalistas.

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Autor de mais de 70 filmes, muitos deles dedicados a personagens marginalizados que rejeitam as normas, Herzog conta em "Bucking Fastard" a história das irmãs Jean e Joan Holbrooke, inseparáveis e indissociáveis.

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As duas se vestem da mesma maneira, fazem movimentos idênticos, falam em uníssono e até se apaixonam pelo mesmo homem, interpretado por Orlando Bloom.

Jean e Joan buscam o amor e tentam encontrar seu lugar em uma sociedade que oferece pouco espaço a quem é diferente.

Embora inspirado na história real das gêmeas Freda e Greta Chaplin, que Herzog conheceu, o filme é uma obra de ficção.

Já falecidas, as gêmeas Chaplin ficaram famosas no Reino Unido no início da década de 1980 pela maneira como falavam de forma totalmente sincronizada.

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Depois de escrever o roteiro "em cinco dias", Herzog pensou imediatamente nas irmãs Mara para interpretar as personagens.

Rooney, de 41 anos, e Kate, de 43, não precisaram de muitos ensaios para assumir os papéis.

"Isso despertou novamente em nós uma energia muito forte da infância e foi muito especial", afirmou Rooney, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por "Carol".

"Não quero dizer que tenha sido algo sem esforço, mas realmente fazia sentido. De alguma forma, encontramos nossa própria linguagem, nosso próprio ritmo", recordou Kate, conhecida principalmente pela série "House of Cards".

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No filme, quase todos os diálogos das duas são pronunciados em uníssono, com uma sincronização perfeita.

"A questão não é falar em uníssono, é o ritmo. É algo mais profundo do que simplesmente pronunciar algo de forma sincronizada", explicou Herzog.



