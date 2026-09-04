Lembra dela? Ex-TV Globinho conta o que faz atualmente e surpreende com revelação - (crédito: Reprodução/Instagram Ana Carolina Dias)

Ana Carolina Dias é lembrada pelo público até hoje como uma das primeiras apresentadoras da TV Globinho. Ela esteve à frente do programa infantil entre 2003 e 2005, e atualmente trabalha como empresária.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista relembrou os bastidores da época. "Apresentar a "TV Globinho" foi uma experiência maravilhosa. Claro que eu tinha consciência de que o programa era um sucesso entre as crianças. Mas imaginar que elas se tornariam os adultos de hoje que morrem de saudade do programa, parecia muito distante", disse.

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Após o programa infantil, Ana Carolina fez participações em diversas atrações, e integrou o elenco das novelas Viver a Vida (2009), Fina Estampa (2011), e Império (2014). Hoje distante das telinhas, ela confessou o desejo de fazer seu retorno. "Eu adoro a linguagem da TV. Adoro fazer novela e tenho muita vontade de voltar", contou.

Além de apresentadora e atriz, agora ela também é empreendedora, e, há cerca de um ano, abriu uma marca de roupas. "Primeiro que eu sempre gostei de moda. E depois, eu pensei em formas de viver para além da arte, porque infelizmente, isso é um mérito de poucos no Brasil. Eu acredito muito no que eu vendo. Têm chegado cada vez mais clientes e eu estou muito contente com o andamento da marca. É algo que eu sempre quis. A gente vai tentando se cercar de opções para se assegurar, mas a minha paixão mesmo é atuar", pontuou.

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