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Companhia Corpus Entre Mundos promove oficinas de dança gratuitas

Cia Corpus Entre Mundos promove oficinas de dança gratuitas durante programação do Encontro de Artes do Lago Oeste

Dilo Paulo e Lenna Siqueira, professores e diretores da Cia Corpus entre Mundos - (crédito: Kevin Davis)
Dilo Paulo e Lenna Siqueira, professores e diretores da Cia Corpus entre Mundos - (crédito: Kevin Davis)

Neste sábado (5/9) e no domingo (6/9), a companhia de dança afro-contemporânea Corpus Entre Mundos promove oficinas de dança gratuitas durante o Encontro de Artes do Lago Oeste. Em ambos os dias, as aulas serão ministradas às 14h e 16h; as inscrições podem ser feitas por meio de formulário virtual

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As oficinas destacam as danças negras a partir das experiências dos professores Dilo Paulo, de Angola, e Lenna Siqueira, brasileira. “Um mix das vivências. Afro de angola, afro brasileiro e vivências do corpo contemporâneo negro”, define Lenna, cenógrafa e uma das diretoras da Companhia Corpus Entre Mundos. 

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Para ela, a atividade, que busca valorizar as matrizes culturais negras e as diferentes formas de expressão do corpo, permite ao público retornar às origens. “Um mergulho em si mesmo, encontro com suas raízes e buscar em cada movimento conexões e o conto de cada história”, conta. 

Ao final das aulas, às 19h, a Companhia apresenta os espetáculos Semutsoc, no sábado (5/9), e Em suas marcas, no domingo (6/9). Neles, os artistas misturam a ancestralidade africana e dança contemporânea para criticar a robotização e o conformismo da sociedade e convidam o público a resgatar a sensibilidade, liberdade e prazer de viver. “Eles são um grande mergulho em questões da sociedade e de todo o enrijecimento do corpo quando deixamos de mover e percebê-lo”, diz Lenna. “Contamos, no palco, histórias reais.”

O Encontro de Artes do Lago Oeste reúne oficinas, apresentações de dança, cinema, música, circo e teatro na sede da Associação de Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste entre 5 e 27 de setembro. A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura na região e valorizar a relação da comunidade com o Cerrado, reconhecendo a riqueza natural e cultural da região como parte da identidade local. 

Serviço

Oficinas de dança afro

Da Companhia Corpus Entre Mundos. Sábado (5/9) e domingo (6/9), às 14h e 16h, na Associação de Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste (DF-001, chácara 67 - Sobradinho 2). Inscrições gratuitas por meio de formulário virtual


*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

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Por Júlia Costa
postado em 03/09/2026 17:18
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