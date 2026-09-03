João Gomes fará show em obra icônica de Helio Oiticica em Inhotim

João Gomes, cuja música dialoga com milhões de brasileiros, se apresenta no Instituto Inhotim em celebração aos 20 anos do local - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor João Gomes se apresentará no dia 18 de outubro, às 15h, como parte das celebrações de 20 anos do Instituto Inhotim. O show, que tem alta procura por ingressos, acontecerá nas proximidades de uma das obras mais icônicas de Hélio Oiticica, unindo música popular e arte contemporânea no maior museu a céu aberto da América Latina, em Brumadinho (MG).

A apresentação ocorrerá próximo à instalação “Invenção da cor, Penetrável Magic Square #5, De Luxe”. O espaço, criado em 1977, foi projetado para ser um lugar de lazer e interação, rompendo com a ideia de que a arte deve ser apenas contemplada à distância. A escolha da área para o show de João Gomes, portanto, dialoga diretamente com a proposta original do artista.

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Um palco feito de arte

A obra de Oiticica é formada por grandes paredes pintadas com cores vibrantes, como azul, amarelo e laranja, dispostas como um labirinto a céu aberto. O termo “Penetrável” designa uma série de trabalhos do artista que convidam o público a entrar e vivenciar o espaço, transformando o espectador em participante ativo da criação artística. O projeto foi pensado para que as pessoas pudessem caminhar, sentar e experimentar diferentes sensações.





Ao utilizar a área próxima à instalação como palco, o Inhotim reforça essa vocação do espaço para a interação. A música de João Gomes, um fenômeno do piseiro que dialoga com milhões de brasileiros, ocupará um ambiente concebido para ser popular e acessível. A performance se torna, assim, uma extensão do convite à participação proposto pela obra de arte.

A celebração dos 20 anos do Instituto busca aproximar ainda mais o público de seu acervo, mostrando que a arte pode estar presente em diferentes contextos. A escolha de um artista de grande apelo popular como João Gomes para se apresentar ao lado de um dos trabalhos mais importantes de Hélio Oiticica é um marco nessa trajetória, unindo duas potências da cultura brasileira em um evento único.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.