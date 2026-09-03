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João Gomes fará show em obra icônica de Helio Oiticica em Inhotim

A famosa instalação Penetrável Magic Square #5 é um marco da arte contemporânea; entenda a relevância do espaço que receberá a grande celebração de 20 anos do instituto

João Gomes, cuja música dialoga com milhões de brasileiros, se apresenta no Instituto Inhotim em celebração aos 20 anos do local - (crédito: Reprodução/Instagram)
João Gomes, cuja música dialoga com milhões de brasileiros, se apresenta no Instituto Inhotim em celebração aos 20 anos do local - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor João Gomes se apresentará no dia 18 de outubro, às 15h, como parte das celebrações de 20 anos do Instituto Inhotim. O show, que tem alta procura por ingressos, acontecerá nas proximidades de uma das obras mais icônicas de Hélio Oiticica, unindo música popular e arte contemporânea no maior museu a céu aberto da América Latina, em Brumadinho (MG).

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A apresentação ocorrerá próximo à instalação “Invenção da cor, Penetrável Magic Square #5, De Luxe”. O espaço, criado em 1977, foi projetado para ser um lugar de lazer e interação, rompendo com a ideia de que a arte deve ser apenas contemplada à distância. A escolha da área para o show de João Gomes, portanto, dialoga diretamente com a proposta original do artista.

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Um palco feito de arte

A obra de Oiticica é formada por grandes paredes pintadas com cores vibrantes, como azul, amarelo e laranja, dispostas como um labirinto a céu aberto. O termo “Penetrável” designa uma série de trabalhos do artista que convidam o público a entrar e vivenciar o espaço, transformando o espectador em participante ativo da criação artística. O projeto foi pensado para que as pessoas pudessem caminhar, sentar e experimentar diferentes sensações.


Ao utilizar a área próxima à instalação como palco, o Inhotim reforça essa vocação do espaço para a interação. A música de João Gomes, um fenômeno do piseiro que dialoga com milhões de brasileiros, ocupará um ambiente concebido para ser popular e acessível. A performance se torna, assim, uma extensão do convite à participação proposto pela obra de arte.

A celebração dos 20 anos do Instituto busca aproximar ainda mais o público de seu acervo, mostrando que a arte pode estar presente em diferentes contextos. A escolha de um artista de grande apelo popular como João Gomes para se apresentar ao lado de um dos trabalhos mais importantes de Hélio Oiticica é um marco nessa trajetória, unindo duas potências da cultura brasileira em um evento único.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/09/2026 15:48 / atualizado em 03/09/2026 15:48
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