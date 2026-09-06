Silvio Santos quase disputou eleição contra Lula; TSE barrou candidatura

Silvio Santos quase disputou cargo de presidente contra Lula; TSE barrou às vésperas da eleição - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Silvia Abravanel têm provocado revolta e críticas por parte dos internautas, após utilizar a imagem do pai, Silvio Santos (1930-2024), em sua campanha eleitoral. A empresária está concorrendo ao cargo de deputada federal por São Paulo pelo PSD.

Além das imagens, a ex-apresentadora do Bom Dia & Cia também usa um jingle que ficou famoso no programa de seu pai, no SBT. Em vez de "Silvio Santos vem aí", o verso se transformou em "A Silvinha vem aí..".

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Silvio Santos presidente?

Curiosamente, o saudoso comunicador já tentou disputar a eleição presidencial de 1989, a primeira pelo voto direto após quase três décadas, pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB), que foi extinto logo após o pleito.

A candidatura do Dono do Baú foi oficializada duas semanas antes do primeiro turno, marcado para o dia 15 de novembro, mas foi contestada por partidos adversários e acabou barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 9 de novembro. Embora não tenha sido aceita pela Justiça, a tentativa de Silvio Santos movimentou o processo eleitoral daquele ano. A eleição terminou com a vitória de Fernando Collor (PRN), que derrotou Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno, realizado em 17 de dezembro.

Além de Silvio Santos, Collor e Lula, também disputaram: Ulysses Guimarães (PMDB), Aureliano Chaves (PFL), Leonel Brizola (PDT), Mário Covas (PSDB), Paulo Maluf (PDS), Roberto Freire (PCB), Guilherme Afif Domingos (PL) e Ronaldo Caiado (PSD).

Antes do acordo pelo lançamento da candidatura do comunicador pelo PMB, Silvio Santos realizou tratativas com o PFL, que tinha o ex-vice-presidente Aureliano Chaves como candidato, mas com poucas chances de vitória. A eleição de 1989, inclusive, foi realizada pelo voto impresso. A urna eletrônica só foi utilizada a partir das eleições municipais de 1996.