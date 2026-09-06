Artista transforma coração em instalação imersiva no Museu Nacional

Coração foi feito com muito papel machê, vergalhões, arame e estruturas de ferro para a sustentação - (crédito: Arquivo pessoal e Tatiana Reis)

A artista Eny Junia começou a pensar na instalação Coração depois de ouvir de um médico a pergunta "Você não tem dó do seu coração?". Ela acabava de passar por uma experiência de estresse, com episódios de ansiedade e taquicardia, mas uma bateria de exames assegurou a integridade do órgão. O médico resolveu, então, que a prescrição para a paciente deveria passar por um puxão de orelha e uma recomendação para aprender a cuidar do coração.

O episódio fez Junia refletir com carinho sobre esse músculo responsável pela tarefa hercúlea de bombear todo o sangue do organismo e manter as coisas em ordem. "É lógico que a gente estuda, lê, toma conhecimento, sabe como funciona o coração, mas algo me chamou para fazer mais além de me conhecer melhor fisicamente e a parte emocional", conta. Um dia, ela aventou a hipótese de fazer um trabalho de arte sobre o tema, conversou com o professor e artista Lourenço de Bem, com quem tem aulas, e decidiu seguir adiante. "Foi como uma represa, como se abrisse as comportas e o desaguar foi de ideias, de como seria feito aquilo", ressalta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Rafa Justus ganha elogios de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus

Coração foi feito com muito papel machê, vergalhões, arame e estruturas de ferro para a sustentação. Instalado no anexo do Museu Nacional da República, tem artérias, veias, cavidades internas preenchidas com luzes e equipamento de áudio, e é grande o suficiente para que o público possa entrar e meditar por alguns minutos. "Minha intenção é que as pessoas possam ter um tempo para refletir a preciosidade que é o órgão que você tem, a preciosidade de pulsar a vida", avisa a artista, que também trouxe para o trabalho uma metáfora que mistura arte e fisiologia. "No dia que a gente conseguir ter esse coração dentro da gente e escutar nosso coração, encontramos nossa essência", acredita.

Cavidades construídas dentro da instalação foram pensadas para que as crianças possam soltar bolinhas vermelhas que saem pelas veias e representam o fluir do sangue. É um componente lúdico que ela queria conferir à instalação. "E tem uma parte de reflexão sobre o órgão precioso que é o coração", diz. Um componente tecnológico também ajuda a criar o ambiente com uma projeção que a artista chama de "coreografia de glóbulos", criação de Alexandre Rangel. "Essa parte trouxe a escultura para o mundo contemporâneo, porque também temos um sensor para o público poder escutar o próprio coração", conta. O som das batidas será amplificado por uma caixa e poderá ser ouvido na instalação.

Junia conta que, enquanto construía a obra, teve dúvidas se daria conta. A cada nova camada, ela decidia acrescentar mais veias para dar sustentação e, durante o processo, foi também elaborando os significados da obra. "A ideia principal é que vi que, na vida, temos fases muito diferentes e algumas muito difíceis, e eu simbolizava isso em como uma veia, por exemplo, podia contribuir para sustentar o coração", conta, ao lembrar que uma das metáforas guias para o projeto foi a ideia de fortalecimento e autoconhecimento como sustentação para enfrentar situações difíceis. "A gente tem que ter a habilidade de se fortalecer para determinadas situações. E a arte me ajudou a colocar essas percepções", diz.

Leia também: Carolina Dieckmann revela como lida com filhos morando fora do país

Coração foi uma obra difícil de ser executada, mas foi também uma experiência de persistência, resiliência e empenho. "A ideia é que o público tenha a experiência de estar na arte sentindo o coração pulsar. O coração é o símbolo universal da fraternidade e o mundo precisa disso", acredita Eny Junia.







