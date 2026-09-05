Rock in Rio: confira a programação do segundo dia e onde assistir

O Rock in Rio 2026 chega ao seu segundo dia neste sábado (05/9), com uma programação voltada ao rock mais pesado. A data é conhecida como Dia do Rock e faz parte do primeiro fim de semana do festival, que segue até domingo (7) antes de retomar entre os dias 11 e 13 de setembro. Tudo acontece na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os portões abrem às 14h.
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Headliner do dia: Avenged Sevenfold
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O grande nome da noite é o Avenged Sevenfold, que sobe ao Palco Mundo à 0h05 para encerrar a programação. A banda de metal americana volta ao festival depois de um show marcante em 2024. Antes dela, o palco principal recebe Bring Me the Horizon, em sua estreia no evento, MGK (Machine Gun Kelly) e Sepultura, dando o tom mais pesado da edição.
Programação por palco:
- Palco Mundo: Sepultura (16h40), MGK (19h), Bring Me the Horizon (21h20) e Avenged Sevenfold (headliner, às 0h05).
- Palco Sunset: tem como destaque o show do Bad Omens, às 22h50, além de Poppy, Black Pantera com participação de Nervosa e Malvada com Day Limns.
- New Dance Order: a programação eletrônica começa às 21h05 com Victor Lou, seguida por Camila Jun x Eli Iwasa e Volkoder, até o encerramento com James Hype, à 1h30.
- Espaço Favela: recebe três atrações, Quantum (15h), Canto Cego (16h50) e Major RD (19h10).
- Palco Supernova: abre às 14h30 com Zerobadass e tem ainda MC Taya, Lvcas e Supercombo, às 20h10.
- Global Village: programação com Rhegia (15h), Noturnall com participação de Russell Allen (16h50) e Korzus (19h10).
Onde assistir ao vivo
Quem não vai à Cidade do Rock pode acompanhar a segunda noite do festival por diferentes plataformas da Globo. Confira:
- Multishow: inicia a cobertura às 15h15, com transmissão completa dos palcos Mundo e Sunset.
- Canal Bis: começa às 15h50, com foco no Espaço Favela, New Dance Order e no Palco Supernova.
- Globoplay: transmite a cobertura completa para assinantes do plano Premium, incluindo um sinal extra em 4K do Multishow. Quem não é assinante também consegue assistir de graça: a partir das 15h30, o sinal aberto do Globoplay alterna entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos.
- TV Globo: não exibe o festival ao vivo na íntegra, mas traz flashes ao longo da programação normal e uma revista eletrônica diária apresentada por Kenya Sade, exibida logo após o Globo Repórter neste sábado.
Com o Dia do Rock completo, o festival segue neste domingo (6) com Calvin Harris no comando do Palco Mundo, antes de receber Elton John na segunda-feira (7) e retomar, no segundo fim de semana, com Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.