Além de R$ 50: como é dividida a herança milionária de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Nos últimos dias, Murilo Huff virou assunto após revelar que tem tentado ensinar ao filho, Léo, de 6 anos, que dinheiro não é sinônimo de recurso ilimitado.

O pequeno, fruto do relacionamento entre o cantor sertanejo e a saudosa Marília Mendonça (1996-2021), já possui pequenas noções de educação financeira por meio de pequenas tarefas e situações do cotidiano. Segundo o artista, sua preocupação é ainda maior porque a criança crescerá cercada pelo patrimônio construído por ele e pela mãe.

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Na convivência, Murilo Huff contou que criou uma espécie de mesada por tarefa. Léo recebe R$ 50 quando cumpre pequenas atividades determinadas pelo pai. A intenção é mostrar que existe uma relação entre esforço e recompensa. "Pra incentivar, pra ele entender que, pra ganhar, tem que trabalhar. Se não trabalhar, não tem como ganhar", disse.

Herança

No ano passado, inclusive, Murilo Huff se pronunciou publicamente após ser criticado, nas redes sociais, pela compra da vaca mais cara do mundo, avaliada em R$ 54 milhões.

Parte dos seguidores do artista acusaram ele de ter supostamente usado a herança do filho, para arrematar, na última semana, 25% da propriedade do animal, ou seja, R$ 13,5 milhões. "Eu trabalho desde os 16 anos e, graças a Deus, não preciso do dinheiro do meu filho para nada. E ainda assim, mesmo que eu quisesse mexer em algum centavo, eu só poderia com autorização judicial", explicou ele, no Instagram.

Em junho de 2025, Léo se tornou alvo de uma disputa na Justiça envolvendo sua guarda definitiva. Até aquele momento, Ruth Mendonça, a avó materna da criança , dividia com Murilo os cuidados do único herdeiro direto de Marília Mendonça. O artista decidiu mover a ação judicial contra a ex-sogra com o objetivo de buscar a guarda unilateral do garoto, depois de "descobrir algumas coisas", nas palavras dele, relacionadas à família.