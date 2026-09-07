Bárbara Borges, no último sábado (5), anunciou o fim do romance com Iran Malfitano. Em 2022, eles participarão da edição de A Fazenda 14 e, logo depois, engataram o romance.

Nesse sábado de frio e chuva no RJ, venho comunicar que eu e Iran não moramos mais juntos e estamos separados há 2 meses, filosofou em seu perfil nas redes sociais.

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Em outro trecho, a ex-global revela que o romance começou após o reality rural A Fazenda, e que teve apoio de muitos fãs. Nos apaixonamos e começamos a namorar, após uma exposição grande na Fazenda, e tivemos a torcida e o carinho de pessoas muito queridas que nos acompanharam todo esse tempo. Esse comunicado é muito em respeito e consideração a todos vocês que sei que passaram a sentir falta e que sempre desejaram o nosso bem", disse.

Bárbara reforçou que o fim do romance não significa o fim de amizade com Iran. Ela frisou que a relação passou por muitos altos e baixos, algo comum em qualquer relacionamento, mas perdeu o fôlego. Mas, entendam: tem decisões que são muito difíceis de serem tomadas e levam um tempo pra gente assimilar. Não está sendo fácil para nós dois! Como casal tivemos problemas recorrentes que foram ruindo nosso relacionamento, entretanto, é importante dizer que antes de namorados e parceiros, somos amigos há mais de 20 anos e isso da minha parte sempre se manterá.

Bárbara Borges anuncia fim do relacionamento com Iran Malfitano após três anos.

: Reprodução/ Redes Sociais pic.twitter.com/hEr0JNGehL — Hugo Gloss (@HugoGloss) September 6, 2026

O texto Saturada? Bárbara Borges anuncia fim do namoro com Iran Malfitano foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.