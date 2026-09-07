Marcelo Serrado se emociona ao rever teste com Dira Paes na TV - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Marcelo Serrado viveu um momento de forte emoção durante sua participação no Encontro com Patrícia Poeta, nesta segunda-feira (7). O ator foi surpreendido ao rever um registro do início de sua trajetória na televisão ao lado de Dira Paes, com quem construiu uma amizade que atravessou diferentes fases de suas carreiras.

A lembrança ganhou um significado ainda maior porque Dira participou da homenagem de maneira especial. Amiga de longa data de Marcelo, a atriz gravou um depoimento para o colega e relembrou o momento em que os dois se encontraram profissionalmente pela primeira vez.

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No vídeo exibido pelo programa, Dira contou que seu primeiro teste para a Globo aconteceu justamente ao lado do ator. "Amigo querido do meu coração. Meu primeiro teste na Globo foi com Marcelo Serrado. Depois a gente pôde se encontrar na vida em tantos trabalhos", declarou.

A declaração emocionou Marcelo, que fez questão de destacar não apenas a parceria profissional construída ao longo dos anos, mas também a relação de amizade entre os dois. O ator ressaltou a importância de terem acompanhado as respectivas trajetórias e permanecido próximos mesmo diante das mudanças da vida.

"Minha grande amiga e uma pessoa que eu admiro. A gente percorreu esse tempo todo juntos, sem nunca largar a mão do outro. Sempre torcendo pelo outro", afirmou Marcelo durante o programa.

A emoção aumentou quando Patrícia Poeta apresentou ao convidado uma verdadeira relíquia da carreira dos dois: o registro daquele primeiro teste para a televisão. A gravação permitiu que Marcelo revisitasse uma fase inicial de sua trajetória e, ao mesmo tempo, percebesse a dimensão do caminho percorrido desde então.

O reencontro com essas imagens também evidenciou como a parceria entre os atores ultrapassou os trabalhos realizados diante das câmeras. Ao longo dos anos, Marcelo Serrado e Dira Paes mantiveram uma relação de carinho e admiração, algo que ficou evidente tanto no depoimento da atriz quanto na reação emocionada do ator.

A participação no Encontro com Patrícia Poeta acabou, assim, ganhando um tom especialmente afetivo. Mais do que recordar os primeiros passos na televisão, Marcelo teve a oportunidade de celebrar uma amizade que começou ainda no início da carreira e continuou sendo fortalecida ao longo de décadas.

Marcelo Serrado relembra teste de elenco com Dira Paes e conta detalhes desse momento especial #Encontro #TVGlobo pic.twitter.com/2aK0V2ISqE

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