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ACIDENTE

Streamer perde dedo ao tentar entrar no Rock in Rio sem ingresso

Adalton Rodrigues, conhecido como Lodk, tentou entrar no festival sem ingresso para transmitir possíveis falhas na segurança do evento

Após o acidente, Lodk foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Após o acidente, Lodk foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Adalton Rodrigues, o streamer Lodk, 31 anos, teve o anelar da mão direita amputado após ficar preso em uma das grades que cercam a Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Ele tentava entrar no Rock in Rio sem ingresso para, como argumentou, realizar uma transmissão sobre a segurança do festival.

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O acidente ocorreu na madrugada de sexta-feira (4/9) para sábado (5/9). Lodk estava acompanhado de um amigo, que permaneceu do lado de fora da área do evento com o celular usado para fazer a transmissão pela Twitch. A plataforma reúne cerca de 17,9 mil seguidores do streamer.

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Segundo relato publicado pelo próprio Lodk nas redes sociais, ele tentou atravessar a estrutura e conseguiu chegar ao outro lado. O anel que usava, porém, ficou preso na grade durante o movimento.

Ao cair do lado interno da estrutura, ele percebeu que havia machucado a mão, mas ainda não sabia a gravidade do ferimento. Foi o amigo que percebeu que parte do dedo havia ficado presa na grade. "Quando caí do outro lado, senti que machuquei o dedo, mas não sabia que tinha arrancado. Aí falei: 'Irmão, machuquei o dedo'. Quando ele olhou para cima, meu dedo estava pendurado na grade", relatou o streamer.

Após o acidente, Lodk foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com a direção da unidade, ele passou por cirurgia e recebeu alta. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o streamer aparece com um avental hospitalar e o curativo na mão. Na gravação, confirmou que era o homem que havia perdido o dedo na grade. "Para quem não sabe, está rolando um vídeo de um cara que perdeu o dedo na grade. Esse cara sou eu", afirmou.

Lodk contou ainda que a dor mais forte veio depois, durante a limpeza do ferimento no hospital. A tentativa de acesso sem ingresso fazia parte, segundo o próprio streamer, de uma transmissão planejada para mostrar possíveis falhas na segurança do Rock in Rio.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 07/09/2026 21:13
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