Streamer perde dedo ao tentar entrar no Rock in Rio sem ingresso

Após o acidente, Lodk foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Adalton Rodrigues, o streamer Lodk, 31 anos, teve o anelar da mão direita amputado após ficar preso em uma das grades que cercam a Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Ele tentava entrar no Rock in Rio sem ingresso para, como argumentou, realizar uma transmissão sobre a segurança do festival.

O acidente ocorreu na madrugada de sexta-feira (4/9) para sábado (5/9). Lodk estava acompanhado de um amigo, que permaneceu do lado de fora da área do evento com o celular usado para fazer a transmissão pela Twitch. A plataforma reúne cerca de 17,9 mil seguidores do streamer.

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Segundo relato publicado pelo próprio Lodk nas redes sociais, ele tentou atravessar a estrutura e conseguiu chegar ao outro lado. O anel que usava, porém, ficou preso na grade durante o movimento.

Ao cair do lado interno da estrutura, ele percebeu que havia machucado a mão, mas ainda não sabia a gravidade do ferimento. Foi o amigo que percebeu que parte do dedo havia ficado presa na grade. "Quando caí do outro lado, senti que machuquei o dedo, mas não sabia que tinha arrancado. Aí falei: 'Irmão, machuquei o dedo'. Quando ele olhou para cima, meu dedo estava pendurado na grade", relatou o streamer.

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Após o acidente, Lodk foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com a direção da unidade, ele passou por cirurgia e recebeu alta. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o streamer aparece com um avental hospitalar e o curativo na mão. Na gravação, confirmou que era o homem que havia perdido o dedo na grade. "Para quem não sabe, está rolando um vídeo de um cara que perdeu o dedo na grade. Esse cara sou eu", afirmou.

Lodk contou ainda que a dor mais forte veio depois, durante a limpeza do ferimento no hospital. A tentativa de acesso sem ingresso fazia parte, segundo o próprio streamer, de uma transmissão planejada para mostrar possíveis falhas na segurança do Rock in Rio.

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