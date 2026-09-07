Xuxa quebra o silêncio sobre boato de pacto e surpreende com resposta

Xuxa voltou a comentar os antigos boatos de que teria um pacto com o diabo para obter fama. A apresentadora compartilhou um vídeo nas redes sociais dela que explora a origem e a disseminação da história, principalmente entre as décadas de 1980 e 1990.

Leia também: Xuxa relembra trauma que viveu durante viagem à Argentina

No conteúdo repostado, o autor afirma que os rumores ganharam força em setores religiosos e foram reproduzidos ao longo dos anos, mesmo sem provas. "Agora vocês sabem de onde surgiram os boatos de que a Xuxa tinha feito um pacto com o diabo? Começaram dentro de setores das igrejas…", diz o início do vídeo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A publicação também reflete sobre o sucesso feminino. "Quando uma mulher alcança fama, dinheiro e influência em uma proporção gigantesca, parece que parte da sociedade prefere acreditar em pacto, magia e forças sobrenaturais do que reconhecer talento, trabalho, dedicação e anos de carreira", afirma o conteúdo.

Foto: Reprodução/Instagram

Além de compartilhar o material, Xuxa deixou uma mensagem nos comentários questionando a relação de sua trajetória com a fé. "Pois é… e Deus, que me deu tudo, fica onde nessa história?", escreveu a apresentadora.

Boato acompanha carreira de Xuxa

Os rumores sobre um suposto pacto fazem parte de uma série de histórias que circularam sobre a apresentadora no auge de sua popularidade. Xuxa se tornou um dos maiores nomes da televisão brasileira a partir dos anos 1980, com programas infantis, e obteve grande projeção na música e no cinema.

Com a dimensão de seu sucesso, teorias sobre a origem de sua fama começaram a se espalhar, e algumas delas associavam sua carreira a elementos sobrenaturais.



