Rock In Rio: sem Fergie, Black Eyed Peas traz festa em clima de anos 2000 - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Apesar de poucas esperanças, havia certa expectativa de que Fergie desse as caras no show do Black Eyed Peas no Rock in Rio do domingo (6/9).

O anúncio foi todo feito em torno dos outros três integrantes da formação original, e a organização negou a presença da cantora, mas uma declaração de Will.I.Am sobre o desejo de reunir o grupo no Rio gerou rumores. Mas não foi desta vez. E a banda compensou com afagos ao Brasil.

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Levou Papatinho ao palco, que tocou músicas como Rap da Felicidade e lançou uma parceria nova com will.i.am -, fez uma homenagem a Sérgio Mendes e citou nomes de cidades brasileiras, de Florianópolis a Manaus, passando por São Paulo e Rio de Janeiro. "Tem que respeitar os caras, porque eles valorizam muito o Brasil", reforçou Papatinho.

"Eu gostaria de falar português. Vocês têm uma música e uma cultura incrível", disse will.i.am mais para o final do show, após cantar Chove Chuva, diante de um show inteiro em clima chuvoso.

A resposta dos brasileiros veio à altura. O show do grupo foi o mais enérgico e lotado deste Rock in Rio - até agora. Era impossível passar pelo meio do público sem encontrar uma pessoa pulando ao som das músicas do Black Eyed Peas.

O setlist foi uma verdadeira fileira de hits. Poucos conseguem apostar alto e engajar o público logo de cara com uma sequência de faixas como Let's Get It Started, Boom Boom Pow e Rock Your Body.

O público também recebeu muito bem J. Rey Soul, que faz as vezes de Fergie na banda. Apresentada mais de uma vez, a cantora assumiu quase o mesmo protagonismo dos demais integrantes, will.i.am, apl.de.ap e Taboo.

Fosse pela chuva ou pela energia do ambiente, era raro ver celulares apontados para o palco - o que lembrou os tempos de auge da banda, nos anos 2000.

O grupo escolheu encerrar com I Gotta Feeling. A impressão de que a noite seria ótima se cumpriu. É inegável que eles sabem como fazer uma boa festa.