Nubia Oliiver encontra nova forma de faturar com fotos dos próprios pés

Ícone de sensualidade das décadas de 1990 e 2000, Nubia Oliiver transformou a demanda por fotos dos próprios pés em fonte de renda - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Nubia Oliiver, um dos grandes símbolos de sensualidade da TV brasileira nos anos 1990 e 2000, estreou um novo negócio que promete incentivar a imaginação dos seus admiradores de plantão: criar conteúdo de seus pés como fonte de renda.

Segundo a modelo e atriz, a procura por esse tipo de conteúdo cresceu tanto que ela passou a produzir ensaios específicos para atender aos inúmeros pedidos que recebe em suas plataformas. Dentre as solicitações mais famosas, estão fotos usando meias e salto alto, registros das solas dos pés e até pedidos mais inusitados, como imagens pisando em frango, barro e banana.

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"Pedem de tudo"

"As pessoas pedem de tudo. Tem pedido de foto de meia, de salto, das solas dos pés, além de coisas mais inusitadas, como pisando em frango, barro, banana. Também perguntam quais cores de esmalte eu devo usar durante a semana e por aí vai. São inúmeros pedidos e eu atendo todos eles!", contou Nubia Oliiver.

O sucesso dela com a podolatria não é de hoje. Hoje, possui uma conta dedicada exclusivamente a fotografias de seus pés, que foi recentemente restituída por decisão judicial. Eu tive também um Instagram restituído pela Justiça, que já está a todo vapor, com fotos somente dos meus pés.

A procura continua muito grande e eu preciso estar sempre fazendo material novo para conseguir atender todos esses pedidos que chegam pelas minhas plataformas, revelou.