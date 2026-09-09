Homens raspam cílios em nova trend; veja os riscos

Uma nova trend viralizou no TikTok. O vídeo, que já acumula 36 milhões de visualizações, mostra uma pessoa com um aparelho de barbear aparentemente “aparando” os cílios, com o objetivo de deixá-los "mais masculinos". Diversas pessoas publicaram vídeos reagindo à trend.

O médico Paramdeep Bilkhu contou ao LADbible que o jovem não sabe o perigo que está correndo ao realizar a prática. Segundo o especialista, os cílios desempenham uma função essencial para manter os olhos saudáveis.

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“Eles ajudam a impedir que sujeira e detritos, incluindo células mortas da pele e suor, entrem nos olhos, mantendo o conforto e reduzindo o risco de infecções. Além disso, ajudam a reduzir a exposição da superfície ocular à radiação UV nociva”, afirma.

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Embora os benefícios dos cílios sejam uma razão mais do que suficiente para mantê-los, há também o perigo adicional de aproximar um barbeador elétrico ou uma tesoura dos olhos para removê-los.

“Como são altamente sensíveis ao toque, os cílios ajudam a desencadear o reflexo de piscar, protegendo os olhos quando um objeto ou ameaça se aproxima. Além disso, o uso de barbeadores perto dos olhos pode causar cortes e arranhões na pele sensível, ou até mesmo ferimentos perfurantes no caso do uso de tesouras. Ao remover ou aparar os cílios, você corre o risco de causar danos reais aos seus olhos”, explicou Paramdeep.

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Cílios têm função de proteção

Apesar de muitas vezes serem vistos apenas como uma característica estética, os cílios possuem uma função importante na proteção dos olhos. Eles ajudam a impedir que partículas, poeira, suor e outros detritos entrem em contato com a superfície ocular.

Além disso, a sensibilidade dos pelos contribui para o reflexo de piscar, um mecanismo natural de proteção dos olhos. Por isso, especialistas alertam que a remoção ou o corte dos cílios por motivos estéticos pode trazer riscos que vão além da aparência.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia