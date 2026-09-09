Filha do sertanejo Leandro revela profissão que escolheria se não fosse médica

Lyandra Mota da Costa é médica, influenciadora e mãe de dois filhos, José e Isabela, frutos do casamento com Lucas Santos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Lyandra Costa, filha do saudoso cantor sertanejo Leandro (1961-1998), da dupla com Leonardo, usou as redes sociais nesta última terça-feira (8/9), e enalteceu a mãe, Andréa Mota.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a médica e influenciadora reagiu após uma seguidora afirmar que queria muito ser aluna da loira, e ela usou uma foto da mãe ‘sósia’ e a elogiou. "Foto da minha paciente musa", disse, exibindo a semelhança física entre elas.

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Posteriormente, quando o assunto é que outra carreira escolheria se não fosse médica, a filha de Leandro contou que amaria cuidar da casa ou ensinar.

"Boa pergunta. Não me vejo fazendo nada que não seja exercendo a medicina. Acho que, se não fosse médica, seria dona de casa e aprimoraria meus dons culinários. Tenho descoberto que gosto muito da área da docência também!", revelou.

Lyandra Mota da Costa nasceu em Goiânia em 1995. Ela é filha do cantor Leandro com a ex-modelo Andréa Mota. Ela é mãe de José, de 4 anos, e Isabela, de 1, frutos do seu casamento com Lucas Santos.