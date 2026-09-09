Tony Ramos fala se pretende se aposentar da TV após 62 anos de carreira

Atualmente no ar em Quem Ama Cuida, o artista descarta um afastamento definitivo das telas - (crédito: Reprodução/Globo)

Tony Ramos abriu o jogo sobre as expectativas para o seu futuro profissional. O ator, no ar em Quem Ama Cuida, novela das nove da Globo, coleciona centenas de trabalhos no currículo, e comentou acerca da possibilidade de selar sua aposentadoria.

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, o artista disse ainda que não pretende se afastar definitivamente, mas, sim, diminuir o ritmo de trabalho. Além disto, ele falou sobre ser aposentado por tempo de de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

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"Do INSS já desfruto por mérito. Eu me aposentei depois de ter colaborado por 37 anos e cinco meses", declarou Tony Ramos.

Tony Ramos atua profissionalmente desde 1964, quando começou na televisão na extinta TV Tupi. Ele foi contratado pela Globo em 1977, onde consolidou sua carreira com grandes papéis de destaque, e se consolidou como um dos maiores artistas da dramaturgia nacional em atividade até hoje.