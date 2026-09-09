Ana Clara, apresentadora do 'Estrelas da Casa', faz desabafo sobre fama

Para preservar sua intimidade, Ana Clara adota uma postura discreta e foca a atenção das redes apenas em seus projetos profissionais - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ana Clara, apresentadora do Estrelas da Casa, reality musical da Globo, abriu o jogo sobre como lida com a exposição da vida pessoal em meio a pressão diária dos holofotes.

Em entrevista à revista Caras, a ex-participante do BBB 18 contou que sua relação com a exposição foi mudando com o passar do tempo. Faço terapia e busco por coisas que façam sentido para mim, para que eu consiga manter os pés no chão, no sentido de entender o que realmente é importante e o que eu acredito, explicou.

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Com mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, Ana Clara ressaltou que não se deslumbra pelos números expressivos, e prioriza a discrição. "Quanto mais a gente dá, mais as pessoas querem. Entendo o desejo das pessoas de ver o outro lado, de saber da vida pessoal", apontou.

"Me sinto mais à vontade quando querem prestar atenção só no meu trabalho. Eu posso até ser uma pessoa pública, mas a minha vida não é pública", aponta a apresentadora.