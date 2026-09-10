Demi Lovato diz ter feito as pazes com o próprio corpo após anos de pressão - (crédito: Reprodução/Instagram)





Aos 34 anos, Demi Lovato afirma estar vivendo um dos períodos mais tranquilos e felizes de sua vida. Em entrevista exclusiva à Glamour Brasil, realizada em Los Angeles, a cantora falou sobre autoestima, saúde mental, amadurecimento e a maneira como passou a enxergar o próprio corpo depois de anos convivendo com intensa pressão pública.

Prestes a se apresentar no Brasil, com show marcado para o Rock in Rio em 12 de setembro e outras duas apresentações em São Paulo nos dias 15 e 16, Demi avaliou que alcançou uma estabilidade emocional diferente da que experimentou em etapas anteriores da carreira. Ela destacou o casamento, a proximidade com familiares e amigos e o carinho dos fãs como fatores importantes para o momento atual.

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"Estou casada, tenho uma família maravilhosa, amigos leais, fãs que me dão amor. Além disso, estou saudável e genuinamente animada com tudo o que está por vir. Posso dizer, com certeza, que é uma das fases mais felizes da minha vida", disse.

A trajetória da artista, porém, foi marcada por episódios bastante difíceis. Desde a infância diante das câmeras, Demi enfrentou bullying, pressão relacionada à aparência, distúrbios alimentares, abuso de substâncias e o diagnóstico de transtorno bipolar. Em 2018, ela sofreu uma overdose que quase lhe tirou a vida. Ao relembrar esse período, a cantora afirmou que ainda percebe consequências emocionais de ter sido observada e julgada desde muito jovem.

Segundo Demi, a exposição precoce fez com que desenvolvesse uma postura extremamente cuidadosa em entrevistas e na maneira de dividir aspectos de sua vida. Foi realmente desafiador, não vou mentir. Teve um impacto grande em mim e percebo que carrego certas marcas até hoje, afirmou à publicação. Ainda assim, ela reconhece que as oportunidades conquistadas desde a adolescência também foram fundamentais para construir sua carreira.

Outro tema central da conversa foi a relação com o corpo. Depois de anos submetida a padrões estéticos e comparações, a cantora conta que conseguiu chegar a uma perspectiva mais equilibrada. Acho que, finalmente, cheguei a um lugar em que aceitei o meu corpo como ele é, desde que esteja saudável. Isso é o que importa para mim, declarou.

Demi reconhece, no entanto, que a questão da imagem corporal ainda pode ser delicada. Para ela, a mudança mais significativa foi deixar de colocar as expectativas externas no centro da própria percepção. Não posso ficar pensando em como a sociedade quer que eu pareça, afirmou. A cantora também relacionou esse processo ao amadurecimento e à percepção de que a aparência muda naturalmente ao longo da vida.

A transformação, segundo ela, começou há aproximadamente quatro anos e meio, quando decidiu direcionar mais atenção para a própria saúde. Demi contou que passou a fazer terapia, buscar acompanhamento médico e encontrar uma medicação que funcionasse adequadamente para seu tratamento. A partir desse processo, afirma ter recuperado o controle sobre decisões importantes da própria vida.

Tomei as rédeas da minha vida e coloquei minha saúde mental em primeiro lugar. A partir dali, tudo mudou.

Na mesma época, ela conheceu o marido, o músico Jordan Lutes, com quem vive atualmente. Apesar de reconhecer a importância do relacionamento, Demi fez questão de destacar que sua recuperação também foi resultado de um esforço pessoal. Para a artista, atribuir toda a transformação ao casamento seria ignorar o trabalho que realizou para cuidar de si mesma.

A cantora também refletiu sobre o significado de falar publicamente a respeito de saúde mental. Demi acredita que transformar experiências dolorosas em conversa pode ajudar outras pessoas que estejam atravessando situações semelhantes. Foi uma jornada dura, mas entendi que, se pudesse usar minha experiência, força e esperança para evitar que outra pessoa passasse pelo mesmo e a ajudasse a guiá-la em sua própria jornada pela vida, valeria a pena ser aberta e honesta.

Com uma carreira construída desde a adolescência, ela também revelou que hoje prefere preservar a diversão e o prazer de fazer aquilo que ama. Ao imaginar o que diria para a Demi mais jovem, a artista resumiu a principal lição que aprendeu ao longo dos anos.

Eu diria a ela: aproveite cada segundo, não tome nada como garantido, esteja presente, se divirta. Algumas vezes, no passado, deixei a pressão sufocar a diversão. Hoje, minha prioridade número 1 é garantir que eu esteja feliz em tudo o que faço.

Além da carreira e da atual fase pessoal, Demi Lovato revelou um desejo importante para o futuro: ser mãe. A cantora afirmou que pretende construir a própria família e que a maternidade ocupa um espaço especial entre seus sonhos, embora reconheça que atualmente ainda está concentrada na música e em outros projetos.

Mal posso esperar para ser mãe, construir minha própria família e começar essa jornada também. Para Demi, o momento atual não é marcado apenas pela superação das dificuldades do passado, mas também pela possibilidade de aproveitar cada nova etapa sem a mesma pressão que definiu boa parte de sua juventude.

O texto Demi Lovato afirma ter feito as pazes com o próprio corpo após anos de pressão estética foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.