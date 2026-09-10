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Berta Dávila lança o romance ‘Os seres queridos’ no Instituto Cervantes

Com seu primeiro livro traduzido para o português, a escritora estará presente na programação da bienal do Livro de São Paulo, além de participar de debate em Brasília

Autora Berta Dávila lança
Autora Berta Dávila lança "Os seres queridos" no Brasil, com passagens em São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul - (crédito: Divulgação)

A escritora galega Berta Dávila desembarca em Brasília na segunda-feira (14/9) para encontro com o público e lançamento do romance Os seres queridos, no Instituto Cervantes. Uma das atrações do Pavilhão da Espanha na Bienal do Livro de São Paulo , Berta é a ganhadora do Prêmio Xerais com esse romance que aborda a maternidade e a depressão pós-parto

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Em Os seres queridos, a protagonista, mãe de uma criança de 5 anos, engravida pela segunda vez e, presa às lembranças da sua primeira gestação, decide interromper o processo. A autora cria uma narrativa em que o trauma e a reflexão se entrelaçam para debater a memória e intimidade.

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Autora dos livros Raíz da fenda, Carrusel, O derradeiro libro de Emma Olsen e A ferida imaxinaria, Berta Dávila nasceu em Santiago de Compostela, na Galícia, em 1987. O romance Os seres queridos é vencedor do Prêmio Xerais de Romance, o Prêmio Follas Novas para o melhor livro de narrativa e o Prémio da Crítica Galicia. A obra já foi traduzida para o castelhano, o catalão, o português, o italiano e o inglês.      


Serviço

Os seres queridos

Nesta quarta-feira (9/9), às 19h e sexta-feira, às 17h30, no Pavilhão da Espanha na Bienal do Livro de São Paulo. Segunda-feira (14/9), às 19h, no Instituto Cervantes (SEPS Q 707/907,  Asa Sul). Quarta-feira (16/9), às 19h, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440).

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

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Por Júlia Harlley
postado em 10/09/2026 12:23
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