Berta Dávila lança o romance ‘Os seres queridos’ no Instituto Cervantes

Autora Berta Dávila lança "Os seres queridos" no Brasil, com passagens em São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul - (crédito: Divulgação)

A escritora galega Berta Dávila desembarca em Brasília na segunda-feira (14/9) para encontro com o público e lançamento do romance Os seres queridos, no Instituto Cervantes. Uma das atrações do Pavilhão da Espanha na Bienal do Livro de São Paulo , Berta é a ganhadora do Prêmio Xerais com esse romance que aborda a maternidade e a depressão pós-parto.

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Em Os seres queridos, a protagonista, mãe de uma criança de 5 anos, engravida pela segunda vez e, presa às lembranças da sua primeira gestação, decide interromper o processo. A autora cria uma narrativa em que o trauma e a reflexão se entrelaçam para debater a memória e intimidade.

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Autora dos livros Raíz da fenda, Carrusel, O derradeiro libro de Emma Olsen e A ferida imaxinaria, Berta Dávila nasceu em Santiago de Compostela, na Galícia, em 1987. O romance Os seres queridos é vencedor do Prêmio Xerais de Romance, o Prêmio Follas Novas para o melhor livro de narrativa e o Prémio da Crítica Galicia. A obra já foi traduzida para o castelhano, o catalão, o português, o italiano e o inglês.





Serviço

Os seres queridos

Nesta quarta-feira (9/9), às 19h e sexta-feira, às 17h30, no Pavilhão da Espanha na Bienal do Livro de São Paulo. Segunda-feira (14/9), às 19h, no Instituto Cervantes (SEPS Q 707/907, Asa Sul). Quarta-feira (16/9), às 19h, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440).

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel