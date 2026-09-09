Saudando o Choro ocupa feira em Taguatinga até o fim de setembro

Iza do Cavaco (cavaquinho), Jéssica Carvalho (percussão), Bento Tibúrcio (bandolim), Yago Araújo, (violão 7 cordas), Franco Carneiro (violão) e Nathália Marques (percussão) integram o grupo Saudando o Choro - (crédito: Van Papillo)

Depois de um ano, espaços públicos do Distrito Federal voltam a receber o projeto Choro Permanente. O destino, no mês de setembro, é a Feira Permanente de Taguatinga, onde serão realizadas seis apresentações a partir do próximo sábado (12/9), sempre aos fins de semana, comandadas pelo grupo Saudando o Choro.

No repertório estão clássicos de Jacob do Bandolim, Pixinguinha e músicas autorais. Além de cumprir papel importante de divulgação da arte, diz a percussionista Nathália Marques, o momento é especial também para os músicos. “Acho que a energia principal do choro é essa coisa de fazer música juntos, da amizade, da coletividade. Então, a gente está muito feliz de poder voltar com o projeto.”

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O Saudando o Choro é formado por Iza do Cavaco (cavaquinho), Jéssica Carvalho (percussão), Bento Tibúrcio (bandolim), Yago Araújo, (violão 7 cordas), Franco Carneiro (violão) e Nathália Marques (percussão). Artistas convidados como Felipe Nunes, Fernanda Monteiro, Dani Neri, Bruno Patrício, Beatriz Luz, Leo Araújo, Nelson Latif e Rosemaria também se juntam ao grupo. O Choro Permanente é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço

Choro Permanente, aos sábados e domingos de setembro, das 10h às 12h, na Feira Permanente de Taguatinga (Setor QNL). Evento gratuito.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel