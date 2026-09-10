Influenciadora está conhecendo uma nova pessoa, com quem se aproximou durante uma viagem a Morro de São Paulo, na Bahia - (crédito: Reprodução/Instagram)





Thais Carla abriu o coração sobre a vida amorosa após ter anunciado o fim do casamento de 11 anos com Israel Reis.

Em entrevista à revista Quem, o amigo e assessor da influenciadora confirmou que ela está conhecendo uma nova pessoa, com quem se aproximou durante uma viagem a Morro de São Paulo, na Bahia. Segundo ele, a dançarina vive um momento feliz e tem se sentido muito bem ao lado do novo envolvimento.

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"A gente viajou para comemorar o meu aniversário. Nessa viagem, tivemos a feliz surpresa de conhecer uma pessoa com quem ela está se envolvendo", disse. "É uma pessoa muito boa, muito legal, e eu fico muito feliz de ver minha amiga se permitindo viver esse momento. Thaís é uma mulher solteira, está conhecendo alguém que está fazendo bem a ela e não tem nada de errado nisso", completou o amigo.

"Amada como nunca fui"

Apesar de viver de forma discreta, o amigo contou que Thais Cala está vivendo a fase com muita felicidade. "Acho que cabe a ela falar sobre isso quando se sentir à vontade. Mas posso dizer que ela está muito feliz e muito contente. Inclusive, nessa viagem ela me disse uma frase que me marcou: ‘Eu estou sendo amada como nunca fui'", conclui.

O texto Thais Carla engata novo romance após fim do casamento de 11 anos: Amada como nunca fui foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.