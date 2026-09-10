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Box com oito volumes reúne clássicos de Conceição Evaristo

Parceria entre as editoras Malê e Pallas consolida envergadura alcançada pela escritora mineira

Conceição Evaristo Autores que estão da 2º edição da Fliparacatu - (crédito: Leo Maluf)
Conceição Evaristo Autores que estão da 2º edição da Fliparacatu - (crédito: Leo Maluf)

O percurso da escritora Conceição Evaristo ganha forma no box de oito volumes lançado pelas editoras Malês e Pallas. A seleção reúne romances, contos, poesia, volume de entrevistas e leitura crítica da obra da escritora mineira. Projeto também celebra os 80 anos da autora.

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O box é formado pelos títulos Olhos d'Água, Histórias de leves enganos e parecenças, Insubmissas lágrimas de mulheres, Ponciá Vicêncio, Becos da memória, Poemas da recordação e outros movimentos, Canção para ninar menino grande e Quando eu morder a palavra: entrevistas com Conceição Evaristo e guia de leitura das obras, escrito a partir de conversas com ela por Vagner Amaro e Henrique Marque Samyn.

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Ter obras de Conceição reunidas, por duas editoras, traz “novidade muito interessante ao mercado”, diz a editora da Pallas Cristina Fernandes Warth. “É um exercício de aquilombamento diante das dificuldades que seria trazer essa obra junta, reunida.” O projeto surgiu a partir de encontro na Feira Literária de Paraty, em 2024.

Editor da Malê, Vagner Amaro aponta que o box permite compreensão integrada do percurso de criação literária de Conceição Evaristo, ao abarcar período amplo. “Considerando o que Conceição nos ensina por meio da escrevivência, podemos perceber como esses momentos se espelham e se transformam em uma espécie de ficção da memória”, defende. Ela foi a primeira escritora publicada pela editora.

Os escritos da autora mineira começaram a circular nos anos 1990, quando contos e poemas ganharam as páginas dos Cadernos Negros, publicação criada em 1978. Os romances Ponciá Vicêncio (2003) e Becos da memória (2006) foram publicados na sequência. “Conceição Evaristo é uma das melhores escritoras vivas da nossa contemporaneidade, não só brasileira, mas em língua portuguesa, dando conta de temas universais”, resume Cristina.


Serviço

Box Conceição Evaristo (Malê e Pallas, R$ 375).

 

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 10/09/2026 12:25
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