Professora brasileira vence prêmio de Tradução da Embaixada da França

Fernanda Murad Machado é vencedora de prêmio pela tradução do livro Njeddo Dewal, mãe da calamidade - (crédito: Divulgação)

O Quinto Prêmio de Tradução da Embaixada da França no Brasil foi conquistado pelo projeto Njeddo Dewal, mãe da calamidade, escrito por Amadou Hampâté Bâ, escritor de Mali, e traduzido por Fernanda Murad Machado. O prêmio foi anunciado em cerimônia na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

Leia também: Documentário que relembra o programa da Rádio Nacional estreia nos cinemas

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O júri de 2026, formado pela tradutora Flávia Lago, o professor e tradutor Marcelo Jacques de Moraes e pela professora Laura Barbosa Campos, decidiu premiar a tradução de Fernanda Murad Machado. O livro foi publicado pela editora independente Hedra, historicamente centrada na democratização do acesso à produção cultural e intelectual, e traz contos iniciáticos do povo fula, difundido em diversas regiões da África Ocidental.

Leia também: Festival de cultura japonesa ocupa o CCBB com feira de mangá e jogos

Fernanda Murad Machado pertence ao corpo docente na Faculdade de Letras da Universidade de Juiz de Fora (UFJF). Sua atuação em literaturas africanas francófonas, literatura francesa, tradução e história cultural da África nos séculos 19 e 20 são destaques em sua pesquisa. A tradução se destacou entre as obras concorrentes pela restituição da força de um texto nascido da tradição oral do povo e a delicadeza da preservação do ritmo, das referências culturais e das façanhas de linguagem existentes no livro.

O Escritório do Livro, organizador da premiação, trabalha para promover e divulgar os autores francófonos no Brasil, facilitando a presença deles nos principais eventos literários do país. A entidade busca, também, promover e divulgar os autores francófonos no Brasil, facilitando a presença deles nos principais eventos literários do país.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel