Festival de cultura japonesa ocupa o CCBB com feira de mangá e jogos

O Jogo Guild Battalion (BadBack Game Studio) faz parte da seleção de jogos do evento "Dia de rolê com Candangeek" - (crédito: Divulgação)

Em parceria com o Candangeek, o Rolê cultural do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) promove dois dias de imersão na cultura pop e tradicional japonesa em diálogo com a exposição em cartaz, Yoshitaka Amano — Além da fantasia. Com entrada gratuita, o evento ocorre entre esta sexta-feira (11/9) e domingo (13/9), das 14h às 18h, e conta com uma feira de mangás e ilustrações autorais, uma sala com jogos gratuitos e independentes e uma apresentação do Grupo Reiwa Taikô no sábado (12/9), às 14h.

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Para abrir o evento, o Grupo Reiwa Taikô fará uma apresentação com os tradicionais tambores japoneses — manifestação musical que tem mais de 2.500 anos de história ligada à cultura, religião e sociedade do Japão. Localizada no vão central, a feira de ilustradores reúne artistas independentes de Brasília para a apresentação e comercialização de mangás, quadrinhos, prints e ilustrações autorais.

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A sala de games ficará disponível ao público com uma seleção de títulos desenvolvidos por estúdios locais — a maioria inspirada em estéticas japonesas de animes e mangás. O espaço foi criado em parceria com o Despausa, programa dedicado ao universo dos games e à cena independente brasileira e com a Abring (Associação dos Desenvolvedores de Jogos do DF).





Serviço

Dia de rolê com Candangeek

Neste fim de semana (12 e 13/9), das 14h às 18h, no CCBB (SCES, trecho 2). Entrada gratuita mediante a retirada de ingresso no site. Classificação indicativa: livre.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel