Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré começa hoje no Lago Sul

Começa nesta quinta-feira, no Lago Sul, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré - (crédito: Divulgação)

A Paróquia Nossa Senhora de Nazaré do Lago Sul recebe a 53ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré que começa nesta quinta-feira às 19h com a missa de abertura. A celebração vai até domingo, às 20h, com o show da Banda Sirac. A programação é gratuita e aberta ao público.

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Gastronomia nortista, carimbó, procissão náutica e motociclistas agitam o final de semana da capital. Na sexta-feira, às 19h, advém a exposição de mantos históricos sagrados que foram utilizados na imagem de Nossa Senhora. No sábado, às 9h, se inicia a procissão náutica no Lago Paranoá e às 11h30, a 3ª Moto Procissão parte do Setor de Clubes Esportivo Sul até a paróquia, no Lago Sul. A partir de 19h, também de sábado, os brasilienses poderão provar pratos emblemáticos do norte como pato no tucupi, tacacá, maniçoba, caranguejo, vatapá, açaí e cupuaçu na Quermesse do Círio.

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No domingo, a grade de atividades é extensa, às 10h, com a missa dominical e, 12h, com a continuação da culinária na Quermesse. a Paróquia traz show da banda Filhos de Lourdes, com apresentação de carimbó tradicional do Norte. O ápice ocorre às 18h, com a tradicional Procissão do Círio. Os fiéis caminham segurando a tradicional corda que envolve a imagem sagrada, rito mantido no mantido no Pará há mais de dois séculos e preservado no DF desde a década de 1960. “A procissão do Círio de Nazaré foi trazida por paraenses em 1960, e a primeira a ser realizada foi na Vila Planalto por funcionário da EBE, Empresa de eletrificação de Brasília, que estava trabalhando nas instalações elétricas da nova capital”, compartilha uma das realizadoras do evento, Glória Gama.





Serviço

Círio de Nossa Senhora de Nazaré - 53ª edição

Hoje, a partir de 19h30, sexta-feira, a partir das 19h, sábado, às 9h e domingo às 10h, na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (St. de Habitações Individuais Sul, QI 1, Lago Sul). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

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