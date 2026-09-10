Documentário que relembra o programa da Rádio Nacional estreia nos cinemas

Na mesma semana em que a Rádio Nacional completa 90 anos, o documentário PRK-30 – O Rádio pelo Avesso estreia nos cinemas. A obra relembra o programa humorístico que marcou a Era de Ouro do rádio brasileiro. A sessão oficial de lançamento ocorre às 20h desta quinta-feira (10/9), na Estação Claro Rio, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

O PRK-30 foi uma atração humorística criada por Lauro Borges e Castro Barbosa, exibida inicialmente pela Rádio Mayrink Veiga do Rio de Janeiro e depois transferida em 1944 à Rádio Nacional, que hoje integra a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC). O PRK-30 simulava uma estação clandestina, identificada por um prefixo inexistente, com sátiras a novelas, programas de auditório e transmissões esportivas.

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O documentário foi construído a partir do rolo de filme Abacaxi azul, descoberto no acervo da Cinemateca Brasileira, que guardava o único registro em imagens do PRK-30. O material revela trechos inéditos que agora ficam disponíveis ao grande público. O documentário é uma produção da Urca Filmes, em coprodução com Canal Brasil, Globo Filmes e GloboNews, e produção associada com TV Brasil, Rádio MEC, Rádio Nacional, 560 e 1001 Filmes. A direção é de Eduardo Albergaria e a produção é de Leonardo Edde.