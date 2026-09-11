Glória Pires e Bella Campos posam juntas: "O multiverso das Marias de Fátima"





Glória Pires e Bella Campos fizeram um encontro que rapidamente despertou a memória dos fãs de Vale Tudo. As duas atrizes, responsáveis por interpretar Maria de Fátima em versões diferentes da novela, posaram juntas em Miami, nos Estados Unidos, e a imagem acabou provocando uma série de brincadeiras nas redes sociais.

O registro aconteceu na quinta-feira (10/9), durante a 30ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival, evento que celebra o cinema brasileiro nos Estados Unidos. Glória e Bella estavam na cidade por compromissos ligados ao audiovisual e aproveitaram a ocasião para registrar o encontro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A coincidência não passou despercebida pelo público. Afinal, Glória Pires viveu Maria de Fátima na versão original de Vale Tudo, exibida em 1988, enquanto Bella Campos assumiu o papel no remake de 2025. A foto das duas lado a lado imediatamente fez com que os internautas associassem o momento à personagem que marcou as duas fases da história.

Entre os comentários, a situação foi tratada com bom humor e ganhou comparações com universos paralelos. Uma das brincadeiras que chamou atenção resumiu o encontro como O multiverso das Marias de Fátima, em referência às duas intérpretes que deram rostos diferentes à mesma vilã.

A própria Glória compartilhou o registro nas redes sociais e celebrou a coincidência proporcionada pela viagem. Encontros que Miami proporciona. Por aqui para celebrar o cinema brasileiro, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Bella também falou sobre o momento e deixou claro o quanto ficou feliz com a oportunidade de encontrar Glória. A atriz, que está no festival para divulgar o filme Cinco Tipos de Medo, destacou a importância da ocasião para sua carreira e revelou a admiração que sente pela veterana.

Amei encontrar a Glória aqui em Miami, ainda mais em um momento tão importante para mim, que é a expansão da minha carreira para o mercado internacional e o cinema. Tenho uma admiração enorme por ela e fiquei muito feliz de poder compartilhar esse momento, afirmou.

O encontro ganhou ainda mais significado justamente porque as duas construíram interpretações de Maria de Fátima em contextos completamente diferentes. Glória protagonizou a versão que se tornou um dos maiores clássicos da televisão brasileira, enquanto Bella enfrentou o desafio de apresentar a personagem a uma nova geração no remake.

A repercussão da foto mostrou que, mesmo após décadas, a personagem continua sendo lembrada pelo público. Maria de Fátima se tornou o elo entre duas gerações de atrizes, e a imagem das duas juntas transformou essa ligação em um momento divertido para os fãs.

Além da referência à novela, a passagem de Bella por Miami marca uma nova fase profissional. Em Cinco Tipos de Medo, filme inspirado em histórias reais, ela integra uma trama que acompanha cinco personagens cujas vidas acabam se cruzando em meio a situações de violência, medo e sobrevivência.

Já Glória aproveitou a programação internacional para prestigiar o cinema brasileiro e dividir com Bella um encontro que acabou indo muito além do tapete vermelho. A foto das duas trouxe de volta uma personagem conhecida do público e rendeu uma reação espontânea dos internautas.

Assim, as duas Marias de Fátima acabaram se encontrando na vida real, quase quatro décadas depois da primeira versão de Vale Tudo. O resultado foi uma imagem simbólica, cercada de nostalgia e bom humor, que rapidamente ganhou as redes com a brincadeira sobre o multiverso da personagem.

O texto Glória Pires e Bella Campos posam juntas e internautas brincam: O multiverso das Marias de Fátima foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.