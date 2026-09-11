Bruno Mangueira comemora 30 anos de carreira em concerto gratuito

O guitarrista, violonista, compositor e arranjador Bruno Mangueira realiza concerto em comemoração aos 30 anos de carreira nesta sexta-feira (11/9), às 19h, no CTJ Hall, da Casa Thomas Jefferson. A apresentação é um passeio por composições de cinco álbuns autorais e por músicas de artistas que o influenciaram, como Milton Nascimento, Pixinguinha, Roberto Menescal e Cole Porter.
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O músico será acompanhado por Misael Silvestre (piano e teclados), Hamilton Pinheiro (contrabaixo) e Pedro Almeida (bateria e percussão), com repertório que conecta bossa nova, Clube da Esquina, choro e jazz. A programação faz parte do projeto Sextas Musicais, realizado na Casa Thomas Jefferson.
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Ao longo dessas três décadas, Bruno Mangueira dividiu palcos e gravações com artistas como Zizi Possi, Leila Pinheiro, Toninho Horta, Nelson Ayres, Filó Machado, Gilson Peranzzetta e Nailor Proveta. Além de atuar como solista com orquestras sinfônicas e big bands no Brasil e nos Estados Unidos.
Serviço
Sextas Musicais – Bruno Mangueira: 30 Anos de Carreira
Nesta sexta-feira (11/9), às 19h, no CTJ Hall – Casa Thomas Jefferson (SEP Sul 706/906)> Entrada gratuita.
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