Nyedja Gennari lança livro ‘A lenda do Lago Paranoá’ neste sábado (12/9)

Ao pôr do sol com vista para o lago, Nyedja Gennari lança o livro A lenda do Lago Paranoá. A obra é dedicada ao público infantil e conta a lenda de como o lugar surgiu em meio ao nascimento de Brasília. Além da apresentação oficial do livro, o evento conta com personagens caracterizados de JK e Sarah Kubitschek, música caipira, dança de povos originários e outras experiências imersivas do cenário da obra. Com entrada gratuita, o encontro ocorre neste sábado (12/9), das 17h às 19h, no Clube do Exército.

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A história começa quando povos originários percebem que uma grande transformação se aproxima. Enquanto outras tribos partem para outros lugares, um velho cacique decide permanecer na terra em que cresceu. Acompanhado do neto, um menino chamado Paranoá, o avô ensina o garoto a nadar, pescar, ouvir o vento, reconhecer o cheiro da chuva, conviver com a seca e respeitar os animais e a resistência das árvores do Cerrado.

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“Nasci perto de um rio e encontrei aqui um lago cheio de memórias e encantos”, comenta a autora. A obra também apresenta às crianças a formação real do Lago Paranoá — como ocorreu o represamento das águas que deram origem ao lago e o que era a Vila Amaury, lugar onde viviam trabalhadores que ajudaram a construir Brasília.





Serviço

A lenda do Lago Paranoá

De Nyedja Gennari. Neste sábado (12/9), das 17h às 19h, no Clube do Exército (SCES Trecho 2 Conjunto 23). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel