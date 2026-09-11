Evento em Taguatinga Sul revive energia do punk neste sábado (12/9)

Rodrigo Moura é baterista da banda Vasto Infinito, uma das atrações da Festa Punk - (crédito: Divulgação )

Artistas da cena punk de Brasília e de Goiás comandam evento neste sábado (12/9), a partir das 16h, no Retrô Rock Pub, em Taguatinga Sul. A 7ª edição do QUERO UMA FESTA PUNK é dedicada ao vocalista João Batista, conhecido como Joãozinho, da banda Faces do Caos, que morreu em julho deste ano. A entrada no evento custa R$ 20.



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DJ Z abre a programação, com discotecagem, às 16h. Na sequência, às 17h, a banda Vasto Infinito se apresenta. Às 18h, é a vez do grupo Infecção. Às 19h, dos Garotos Pobres; às 20h Lobinho e os três porcão, de Goiânia; às 21h, Sem fuga BSB e, para encerrar, Bruno Z e os Amigos Punk’s sobem ao palco, às 22h.

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Além de reunir clássicos do punk rock e música autoral, o evento promete sorteio de brindes e exposições artísticas. O cenário do underground, por onde o punk encontra maneiras de permanecer vivo, é valorizado na 7ª edição do evento.





Serviço

7ª edição do QUERO UMA FESTA PUNK, neste sábado (12/9), a partir das 16h, no Retrô Rock Pub (Taguatinga Sul). Ingressos R$ 20.



